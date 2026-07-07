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Un bebeluș a venit pe lume într-o ambulanță SMURD din Bistrița-Năsăud

Un bebeluș a venit pe lume într-o ambulanță SMURD din Bistrița-Năsăud Un bebeluș a venit pe lume într-o ambulanță SMURD din Bistrița-Năsăud - ISU Bistriţa
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.07.2026, 11:31 | Modificat la 07.07.2026, 11:47

Un echipaj alcătuit din trei paramedici au asistat o gravidă să-și aducă pe lume copilul chiar în ambulanța care o transporta la maternitate.

Viața nu are nevoie de introduceri speciale. Ea este și atât. Asta a spus-o fără cuvinte un bebeluș care a decis să vină pe lume chiar în ambulanța care o transporta pe mama lui la spital.

În această dimineață, ISU Bistrița-Năsăud a anunțat venirea pe lume a unui bebeluș chiar în ambulanța SMURD. Cei trei membri ai echipajului au asistat-o pe mamă la naștere, iar totul s-a desfășurat în condițiile cele mai bune.

În comunicatul instituției se precizează că bebelușul e sănătos. Împreună cu mama lui, au fost predați unui alt echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, pentru continuarea îngrijirilor medicale.

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Pentru echipajul medical, aceasta a fost una dintre cele mai memorabile misiuni.

„Sunt intervenții pe care nu le uiți niciodată. Pentru că, dincolo de uniforme și proceduri, cea mai frumoasă misiune este aceea de a întâmpina o nouă viață.

Bun venit pe lume, micuțule! Să ai parte de o viață frumoasă, sănătoasă și plină de oameni care să îți fie alături, așa cum au fost astăzi salvatorii noștri”, a scris instituția pe contul de socializare.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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