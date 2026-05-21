Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români

Pentru mulţi expaţi, mutarea într-o ţară cu taxe mici sau chiar fără impozit pe venit pare reţeta ideală pentru salarii mai mari şi economii consistente. În realitate, însă, costurile de relocare, chiriile ridicate şi cheltuielile de zi cu zi pot reduce mult avantajele financiare. Un nou studiu arată care sunt cele mai atractive destinaţii pentru cei care vor venituri mari şi taxe mai mici, iar pe primul loc se află o ţară europeană unde salariul mediu net depăşeşte 8.000 de euro pe lună.

Tot mai mulţi oameni iau în calcul mutarea într-o altă ţară pentru salarii mai bune, oportunităţi profesionale şi un nivel de trai mai ridicat. Un nou clasament, realizat pe baza unui "Tax-Free Relocation Index", a analizat mai multe destinaţii populare cu taxe mici sau zero, în funcţie de salariile nete medii, preţurile locuinţelor, costurile chiriilor, facturile la utilităţi şi nivelul general al costului vieţii, potrivit Daily Mail.

Specialiştii de la William Russell au comparat apoi primele zece destinaţii în funcţie de salariul mediu net lunar al străinilor care lucrează acolo.

Liechtenstein, ţara unde salariul mediu net trece de 8.000 de euro pe lună

Articolul continuă după reclamă

Liechtenstein ocupă primul loc în clasament, cu un salariu mediu net de aproximativ 8.280 de euro pe lună. Micul stat germanofon, aflat între Austria şi Elveţia, este a patra cea mai mică ţară din Europa, dar depăşeşte semnificativ media studiului, de aproximativ 3.410 euro.

Ţara are în jur de 40.000 de locuitori, însă peste 70% din forţa de muncă este formată din cetăţeni străini, mulţi dintre ei navetişti din Germania, Austria şi Elveţia.

Liechtenstein are impozite pe venit competitive, care pornesc de la aproximativ 1,2%, un impozit pe profit de 12,5% şi nu aplică taxă pe câştigurile de capital. În plus, ţara oferă un nivel ridicat de siguranţă, stabilitate economică şi politică, dar şi acces rapid către Austria şi Elveţia.

Monaco, salarii mari şi taxe aproape inexistente pentru rezidenţi

Pe locul al doilea se află Monaco, cu un salariu mediu net lunar de aproximativ 7.730 de euro. Principatul este cunoscut ca destinaţie preferată de sportivi, oameni de afaceri internaţionali şi piloţi de Formula 1.

Deşi Monaco este considerat unul dintre cele mai scumpe locuri din lume, rezidenţii pot păstra o parte mult mai mare din venituri. Cu excepţia cetăţenilor francezi, care îşi plătesc taxele în Franţa, locuitorii din Monaco nu plătesc impozit pe venit, taxă pe avere sau impozit pe câştigurile de capital.

Principatul are şi impozit de 0% pe moştenire pentru soţi şi descendenţi direcţi. În plus, Monaco este considerat unul dintre cele mai sigure locuri din lume, cu un poliţist la fiecare 60-65 de locuitori.

Elveţia, printre cele mai atractive ţări europene pentru salarii mari

Elveţia se află pe locul al treilea, cu un salariu mediu net lunar de aproximativ 6.570 de euro. Ţara, aflată între Germania, Franţa, Italia şi Austria, are taxe mai mici decât multe alte state europene, motiv pentru care peste 170.000 de cetăţeni străini s-au mutat permanent aici în 2024.

Cei care lucrează în Elveţia plătesc taxe la nivel federal, cantonal şi municipal. Impozitul federal pe venit este plafonat la 11,5%, iar persoanele stabilite permanent în Elveţia sunt taxate pe venitul global.

Dincolo de salarii, Elveţia oferă un nivel ridicat de siguranţă, criminalitate scăzută şi o rată a şomajului de doar 3% în aprilie 2026.

Insulele Cayman şi Bermuda, venituri mari fără impozit pe salariu

Insulele Cayman ocupă locul al patrulea, cu un salariu mediu lunar de aproximativ 6.365 de euro. Peste 53% din forţa de muncă a acestui teritoriu din Caraibe era formată din lucrători străini în 2024.

Profesioniştii care lucrează aici îşi pot păstra integral veniturile, deoarece nu plătesc impozit pe venit, impozit pe profit sau taxă pe moştenire. Insulele Cayman oferă, de asemenea, stabilitate politică, un sistem juridic de încredere, criminalitate scăzută, climă caldă tot anul şi apropiere de Statele Unite.

Pe locul al cincilea se află Bermuda, cu un salariu mediu lunar de aproximativ 5.840 de euro. Rezidenţii nu plătesc impozit pe venit, taxă pe câştiguri de capital sau impozit reţinut la sursă pentru persoane fizice, deşi unii angajaţi pot avea o mică parte din salariu reţinută de angajatori pentru taxe salariale.

Aproximativ 20% din populaţia Bermudelor, estimată la 64.500 de oameni, face parte din comunitatea străină stabilită acolo.

Luxemburg, statul european unde aproape jumătate din populaţie este străină

Luxemburg se află pe locul al şaselea, cu un salariu mediu lunar de aproximativ 4.715 euro. Statul aflat între Belgia, Franţa şi Germania avea, în ianuarie 2024, o populaţie de 672.050 de locuitori, iar 47,3% dintre aceştia erau rezidenţi străini.

Persoanele care locuiesc în Luxemburg mai mult de şase luni sunt impozitate, în funcţie de venitul global şi de categoria fiscală în care se încadrează. Totuşi, cei care îndeplinesc condiţiile pentru regimul special al lucrătorilor relocaţi pot plăti taxe doar pentru 50% din salariul anual, timp de opt ani.

Luxemburg este prezentat şi ca o destinaţie atractivă prin nivelul ridicat al calităţii vieţii, siguranţă şi sistemul solid de protecţie socială.

Singapore, Olanda şi Qatar, destinaţii atractive pentru profesionişti

Singapore ocupă locul al şaptelea, cu un salariu mediu lunar de aproximativ 3.730 de euro. Aproape 1,6 milioane de cetăţeni străini s-au mutat în ţară în 2024, reprezentând aproximativ 40% din forţa de muncă.

Deşi Singapore este unul dintre cele mai scumpe oraşe din lume, aproximativ 65% dintre străinii mutaţi aici spun că au rămas cu mai mulţi bani disponibili după relocare. Rezidenţii plătesc taxe de până la 24%, dar nu există impozit pe câştigurile de capital sau taxă pe moştenire.

Olanda este pe locul al optulea, cu un salariu mediu lunar de aproximativ 3.405 euro. Ţara aplică aşa-numita regulă de 30% pentru lucrătorii străini înalt calificaţi care câştigă peste 46.107 euro pe an. Aceştia pot primi 30% din salariul brut fără taxe, timp de până la cinci ani.

Qatar se află pe locul al nouălea, cu un salariu mediu lunar de aproximativ 3.270 de euro. Rezidenţii nu plătesc impozit pe salarii, venituri sau indemnizaţii şi sunt scutiţi de taxe pe proprietate personală, moştenire şi câştiguri de capital. Pot exista însă taxe reţinute la sursă de 5% pentru străinii care oferă servicii în ţară şi anumite taxe pentru companii.

Jersey închide topul celor mai bune destinaţii pentru salarii şi taxe mici

Pe locul zece se află Jersey, cu un salariu mediu lunar de aproximativ 3.270 de euro. La finalul anului 2024, populaţia insulei a crescut cu aproximativ 510 persoane faţă de anul anterior, pe fondul migraţiei nete pozitive.

Cei care se mută în Jersey, teritoriu autonom din Insulele Canalului, pot beneficia de un impozit maxim pe venit de 20%, fără taxe pe câştiguri de capital, avere sau moştenire.

Insula oferă un nivel de trai ridicat, peisaje de coastă, o comunitate puternică şi apropiere atât de Marea Britanie, cât şi de Franţa. Jersey are propriile sisteme juridice şi fiscale, separate de cele ale Regatului Unit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰