Video Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție

Să-ți iei o locuință în România a ajuns, pentru mulți tineri, un fel de misiune imposibilă cu buget limitat. Chiria și ratele înghit o parte uriaşă din venituri. O soluție ar putea veni de la Bruxelles. Fonduri europene pentru locuințe mai ieftine, construite pe măsura buzunarului, dedicate tinerilor și familiilor vulnerabile.

de Ingrid Tîrziu

la 20.05.2026 , 19:59
"Piaţa imobiliară parcă face orice împotriva tinerilor care vor să aibă şi ei un viitor aici! Un apartament sună ca un vis frumos în oraşul ăsta!", spune Nurai.

Ca Nurai gândesc mulți tineri care au până în 30 de ani.

"Până să strâng bani de un apartament... de drum lung! Sunt nişte preţuri super mari şi nici nu poţi să-ţi faci credit aşa... cu una, cu două!", spune alt tânăr.

4 din 10 tineri încă locuiesc cu părinții

Nu-şi permit să se mute la casa lor. Iar în ultimii ani, prețurile au explodat. Acum, Bruxelles-ul vine cu un plan: locuințe mai accesibile. Sunt puse la bătaie 25 de miliarde de euro pentru case sociale și reabilitarea clădirilor vechi.

"Ne referim la tineri, tinere familii, familii cu mai mulţi copii, seniori, părinţi singuri. Aceste fonduri care vor fi disponibile la nivel european se pot folosi în mai multe moduri - se pot construi locuinţe sociale, pe cealaltă parte se pot consolida clădiri vechi", spune Victor Negrescu, vicepreşedintele Parlamentului European.

"Aceste clădiri care sunt risc seismic, care arată prost, le vom introduce într-o bază de date unică. Vreau să le scoatem şi să le dăm în concesiune. Astfel încât să atragem bani privaţi", spune Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Primăriile și firmele private ar putea construi mai ieftin cu bani europeni. Fondurile ar putea veni peste doi ani, însă România trebuie să pună proiectul pe lista priorităților.

"Cu siguranţă vom avea unde să construim un astfel de proiect. Clienţii care formează marea majoritate a pieţei se încadrează în această zonă de accesibilitate", spun Gabriel Voicu, dezvoltator imobiliare. 

"Noi am avut diverse proiecte care să încurajeze accesibilitatea pentru locuinţe către locuinţe pentru tineri de genul proiectelor ANL. Locuinţe mai accesibile, cu TVA de 5%, a crescut la 9% de anul trecut am eliminat această oportunitate", spune Mădălina Angheloiu, purtător de cuvânt APAIR.

Și România vine cu propriile idei pentru... prima cheie

Potrivit unei iniţiative parlamentare, tinerii şi-putea cumpăra prima locuință cu un TVA redus de 11%, față de cota standard de 21%, potrivit unei inițiative parlamentare. Măsura vine în contextul în care programul Noua Casă și-a pierdut atractivitatea din cauza dobânzilor mari. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament.

"Avansul pe care tinerii ar dori să-l dea în acest moment este de maximum 15%. Suma medie a creditului ipotecar în acest moment vorbim de 90.000 de euro, deci o locuinţă trebuie ar trebui să coste maxim 120.000 euro pentru ca un cuplu sau un tânăr să se încadreze să poată obţine un credit", spune Cătălin Marin, expert în creditare.

La nivel european, planul pentru locuințe accesibile ar putea însemna până la 2 milioane de apartamente.

Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor.

