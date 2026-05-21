Video Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor

Elevul de 14 ani din judeţul Timiş, care a căzut cu trotineta electrică în urmă cu o săptămână este în moarte cerebrală. Adolescentul plecase de la școală, în timpul programului, împreună cu alți doi colegi, iar la un moment dat a pierdut controlul trotinetei și a fost aruncat pe asfalt.

de Iulia Pop

la 21.05.2026 , 14:06
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor Galerie (2)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Medicii care îl îngrijesc pe tânărul  de 14 ani sunt șocați de urmările unui astfel de accident. Mătușa băiatului, și ea cadru medical, a inițiat o petiție în care cere interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către minori.

Fenomenul trotinetelor electrice pare scăpat de sub control

Reprezentanții unui magazin care vinde echipamente de protecție susțin că prea puțini părinți cumpără astfel de echipamente pentru copiii care folosesc trotinete electrice. Pare un fenomen scăpat de sub control și sunt din ce în ce mai mult clipuri video apărute doar în ultimele zile pe internet, filmate în Timișoara sau în zonele limitrofe, care arată copii, adolescenți în principal, gonind cu viteză pe o roată, pe străzi, fără să respecte absolut nicio regulă, care merg efectiv haotic și creează panică în trafic sau care taie calea tramvaielor sau a mașinilor.

Articolul continuă după reclamă

Adolescenţi filmaţi gonind pe trotinete, fără să respecte regulile

Alți copii au fost surprinși circulând pe șoseaua de centură și tot acolo un alt tânăr a fost filmat cum merge pe o trotinetă electrică cu 100 de km pe oră. Aşadar, în tot mai multe orașe din România, trotinetele electrice au devenit din simboluri ale mobilității rapide motiv de controverse și restricții. Sunt foarte multe administrații care au limitat utilizarea trotinetelor electrice, care au interzis serviciile de închiriere după haosul creat în trafic și după multitudinea de plângeri apărute din partea celor care au avut de-a face cu ele, dar degeaba. Momentan nimic nu pare că pune frână acestui fenomen, nici măcar amenzile nu sperie pe nimeni. Pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 2.000 de lei, dar, după cum vedem, totul este în zadar momentan.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

timis accident trotineta elev moarte cerebrala
Înapoi la Homepage
Românul celebru care a condus 3 ani fără permis! A făcut o groază de accidente cu Furia şoselelor
Românul celebru care a condus 3 ani fără permis! A făcut o groază de accidente cu Furia şoselelor
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va reuşi România să găsească o soluţie pentru tinerii care vor să cumpere o locuinţă?
Observator » Evenimente » Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.