Elevul de 14 ani din judeţul Timiş, care a căzut cu trotineta electrică în urmă cu o săptămână este în moarte cerebrală. Adolescentul plecase de la școală, în timpul programului, împreună cu alți doi colegi, iar la un moment dat a pierdut controlul trotinetei și a fost aruncat pe asfalt.

Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor

Medicii care îl îngrijesc pe tânărul de 14 ani sunt șocați de urmările unui astfel de accident. Mătușa băiatului, și ea cadru medical, a inițiat o petiție în care cere interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către minori.

Fenomenul trotinetelor electrice pare scăpat de sub control

Reprezentanții unui magazin care vinde echipamente de protecție susțin că prea puțini părinți cumpără astfel de echipamente pentru copiii care folosesc trotinete electrice. Pare un fenomen scăpat de sub control și sunt din ce în ce mai mult clipuri video apărute doar în ultimele zile pe internet, filmate în Timișoara sau în zonele limitrofe, care arată copii, adolescenți în principal, gonind cu viteză pe o roată, pe străzi, fără să respecte absolut nicio regulă, care merg efectiv haotic și creează panică în trafic sau care taie calea tramvaielor sau a mașinilor.

Adolescenţi filmaţi gonind pe trotinete, fără să respecte regulile

Alți copii au fost surprinși circulând pe șoseaua de centură și tot acolo un alt tânăr a fost filmat cum merge pe o trotinetă electrică cu 100 de km pe oră. Aşadar, în tot mai multe orașe din România, trotinetele electrice au devenit din simboluri ale mobilității rapide motiv de controverse și restricții. Sunt foarte multe administrații care au limitat utilizarea trotinetelor electrice, care au interzis serviciile de închiriere după haosul creat în trafic și după multitudinea de plângeri apărute din partea celor care au avut de-a face cu ele, dar degeaba. Momentan nimic nu pare că pune frână acestui fenomen, nici măcar amenzile nu sperie pe nimeni. Pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 2.000 de lei, dar, după cum vedem, totul este în zadar momentan.

