Astăzi avem o coincidenţă rară în calendarul ortodox. Trei mari sărbători au căzut fix în aceeaşi zi. Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor și sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena. Şi le urăm şi noi la mulţi ani celor peste un milion şi jumătate de români care poartă numele sfinţilor Constantin şi Elena. Iar în continuare mergem la catedrala Patriarhală, acolo unde mii de credincioși au venit încă de la primele ore ale dimineții pentru slujbă, dar şi să se închine la sfintele moaşte.

O zi de mare sărbătoare. O zi în care credincioșii ortodocși și nu numai s-au adunat aici pe Colina Bucuriei de la Patriarhia Română. Iar Patriarhul Daniel săvârșește acum slujba la Altarul de Vară.

Triplă sărbătoare

Oamenii trec pe la Sfintele Moaște de la Baldachinul Sfinților. Și să știți că este vorba despre patru mari Sfinte Moaște la care vă puteți închina astăzi. Este vorba despre Sfinții Împărați Constantin și Elena, dar și despre Sfântul Ierarh Nectarie și mai ales despre Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Ce trebuie să mai menționăm astăzi este că înălțarea Domnului Ziua Eroilor este și primul hram al Catedralei Naționale din București, Sărbătoarea Înălțării și Ziua Eroilor. Numele a peste 350.000 de eroi cunoscuți sunt trecute pe 1684 de pagini în piciorul Sfintei Mese din Altarul Catedralei din București.

