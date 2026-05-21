Misiune de salvare cu final tragic în Görlitz. Trupul neînsufleţit al uneia dintre tinerele româncele dispărute a fost găsit de salvatori sub mormanul de ruine. Conform presei locale saxone, intervenţia a avut loc aseară, aproape de ora 23 şi ar fi vorba despre fata în vârstă de 25 de ani. Căutarea contracronometru a fost una de amploare până în acel moment. Autorităţile au reuşit, la un moment dat, să descopere goluri de aer în subsol. Şi aveau puţină speranţă că, de acolo, se poate auzi la un moment dat un strigăt de ajutor.

În liniştea asurzitoare, numai ciripitul unei păsări s-a auzit aseară, în Görlitz. Salvatori, martori, trecători şi jurnalişti - toţi au vorbit în şoaptă, pentru a face loc oricărui sunet care poate veni de sub muntele de ruine. Un geamăt, o bătaie în perete sau un strigăt de ajutor.

"Au găsit nişte camere la subsol, care nu au fost atinse de cărămizi şi acum au pus nişte microfoane foarte silenţioase şi camere cu microviziune, au fost nişte camere pe care a căzut placa de la etajul doi, deci mai sperăm la o minune!"

Nu a durat mult, iar speranţa s-a spulberat. Aproape de ora 23, trupul neînsufleţit al uneia dintre tinere a fost găsit de salvatori îngropat în dărâmături. Operaţiunea a fost, apoi, oprită.

Salvatorii au lucrat ore în şir printre dărâmături

Misiunea contracronometru a salvatorilor s-a desfăşurat ieri pe întreaga zi.

"Peste 100 de pompieri şi experţi în demolări acţionează cu echipamente speciale şi măşti care să îi protejeze de praf. Ei lucrează non-stop de când s-a produs tragedia. Pentru a nu pune în pericol şi mai tare victimele, ei îndepărtează cele mai multe resturi cu mâinile. Doar bucăţile mai mari sunt ridicate cu utilajele grele", transmite Cristi Popovici, jurnalist Observator.

"Sper să mai fie în viaţă. Dar cred că şansele sunt de unu la sută", declara Cosmin, logodnicul Georgianei.

Anchetatorii iau în calcul o acumulare de gaze

Principala ipoteză este că deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze.

Autorităţile nu au nicio explicaţie până în acest moment despre cum s-a putut întâmpla deflagraţia. Proprietarul clădirii spune că aceasta era în stare perfectă, iar în locuinţe nu existau sobe sau centrale termice pe gaz. Iar compania municipală de locuinţe a anunţat că sistemele de încălzire și apă caldă fuseseră reparate chiar în septembrie anul trecut.

Pe sub clădire trec însă mai multe conducte de gaze.

Georgiana şi Cosmin urmau să se căsătorească peste câteva luni

Georgiana şi Cosmin aveau nunta programată peste câteva luni. Plănuiau să înceapă viaţa de la zero, chiar în Germania.

Cele două verişoare au crescut în Cernavodă. Apropiaţii spun că Andreea a fost greu încercată de viaţă şi până acum.

"Tatăl ei e mort, mai trăieşte mama, e acolo în Germania. Sunt fratele şi sora ei acolo. Erau plecaţi la muncă. Sunt la muncă, normal", a povestit un apropiat.

Rudele din România au plecat de urgenţă în Germania.

"Ce am văzut acolo nu ştiu dacă există supravieţuitori. La mijloc acolo, foarte mare morman de moloz, pietre, nu ştiu, slabe speranţe. Uitați cum arată blocul, în ce hal este, făcut fărâmiță", a povestit Dan Zaharagiu, vărul Andreei.

Görlitz, oraşul condus de un primar român

Görlitz, un orăşel aflat la graniţa cu Polonia, este vizitat de mii de turiști anual, printre ei și mulți români. Aici s-au filmat producții premiate cu Oscar precum "Inglorious Bastards" sau The Grand Budapest Hotel.

Primarul oraşului este tot român. Octavian Ursu conduce oraşul de aproape şapte ani.

"Lucrăm cu multe utilaje şi mult personal şi sperăm să avem rezultate de rigoare", a subliniat Octavian Ursu, primar Görlitz.

O a treia persoană dispărută este un bărbat cu dublă cetăţenie germană şi bulgară, aflat în oraş în interes de serviciu.

