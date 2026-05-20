Gătitul din weekend pentru toată săptămâna revine în forță. Tot mai mulți români își transformă sâmbăta și duminica în maraton culinar. Începem să facem liste de cumpărături mai chizbuit şi scoatem şi risipa alimentară din meniu. Fenomenul, tot mai popular pe rețelele de socializare, aduce nu doar organizare în farfurie, ci și economii de sute de lei în bugetul lunar.

În bucătăriile tinerilor, weekendul nu mai e doar timp de relaxare. E şi maraton de gătit dintr-un foc pentru săptămâna care urmează. Un fel de truc de supraviețuire urbană. Mai puține comenzi și, speră mulți, mai puține ieșiri din buget. Economia nu începe în bucătărie, ci din momentul în care venim să ne facem cumpărăturile, iar pentru asta obligatoriu trebuie să avem o listă de cumpărături cu exact ceea ce ne trebuie pentru ceea ce urmează să gătim. Și așa începe jocul de echilibru al bugetului.

Studiile arată că această strategie poate aduce economii de până la 800 de lei lunar

Din piaţă am terminat de luat cam tot şi a costat aproximativ 150 de lei tot ce am luat de aici. Trebuie să ajung şi la supermarket, pentru că am nevoie de peşte, orez şi ceafă de porc, pe care voi mai plăti aproximativ 100 de lei. Studiile arată că această strategie de weekend poate aduce economii de până la 800 de lei lunar. "În perioada în care gătim pe perioada de weekend, putem să facem o anticipare foarte eficientă, găsim preţuri mai bune evident vom ieşi semnificativ mai bine decât dacă facem o comandă şi 100% mai ieftin decât dacă mergem la un restaurant", a declarat Ionuț Ignat, nutriționist.

Articolul continuă după reclamă

Pentru tineri, acest trend devine tot mai mult un instrument de control: își planifică mesele, își calculează caloriile și își țin bugetul în frâu.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰