Incident grav produs în această dimineaţă la Palatul CFR din Bucureşti. Un lift în care erau 7 oameni a căzut în gol , în clădirea în care funcţionează şi Ministerul Transporturilor. 5 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, două cu fracturi la picioare. Directorul Palatului CFR spune că liftul implicat în incident avea toate verificările tehnice la zi şi autorizaţie ISCIR, deci era considerat apt de funcţionare. Cu o zi înainte, pe 20 mai, liftul trecuse printr-o revizie majoră, în cadrul căreia au fost schimbate complet cablurile de tracţiune.

Prima ipoteză în cazul liftului prăbuşit cu 7 persoane, la Ministerul Transporturilor. Revizia, făcută ieri

Cinci persoane care se aflau în lift au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, două cu fracturi de picioare şi alte trei cu dureri la membrele inferioare.

"În cursul zilei de astăzi 21 mai 2026 la nivelul unui ascensor situat în Palatul CFR a avut loc un incident regretabil. Prioritatea noastră absolută, în acest moment, este siguranţa tuturor celor care tranzitează clădirea şi elucidarea rapidă a cauzelor acestui eveniment. Deşi echipamentul avea toate avizele ISCIR legale şi cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuţie din partea firmei de mentenanţă, vom aplica cele mai drastice măsuri legale şi contractuale. Regretăm disconfortul creat şi vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă. Societatea va colabora transparent cu toate organele de anchetă şi vor fi date noi detalii pe măsură ce investigaţia tehnică va avansa", a transmis directorul general Vlad Secareanu.

Liftul avusese revizie majoră cu o zi înainte

Conform acestuia, în cursul zilei de miercuri, 20 mai 2026, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracţiune.

De asemenea, instalaţia de ridicat deţinea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizaţia de funcţionare din partea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare, în conformitate cu normele în vigoare.

Reprezentanţii CNCIR (Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune) au transmis pentru Observator că inspecţia liftului fusese făcută pe 9 aprilie 2026 şi era valabilă până pe 8 aprilie 2027. Se presupune că, din cauza unei defecţiuni, s-a activat o măsură de protecţie, respectiv finit de cursă, care a oprit liftul, astfel că acesta nu s-a prăbuşit.

Valentin Suvalcu, director în cadrul CNCIR, a declarat pentru Observator că liftul avea inspecţia tehnică valabilă, era destinat transportului a maximum 10 persoane şi avea 41 de ani vechime. Totodată, există contract de întreţinere permanentă, cu personal la faţa locului.

De partea cealaltă, Radu Dorobanţu, inspector-şef ISCIR, a declarat că liftul a căzut de la etajul 4, frânele de siguranţă nu au ţinut, iar cabina ascensorului s-a oprit la subsol, unde este montat un tampon de siguranţă.

Toate lifturile din Palatul CFR, oprite pentru verificări

După producerea incidentului, toate lifturile din incinta Palatului CFR vor fi oprite de la funcţionare pentru verificări suplimentare amănunţite.

În plus, directorul general al Palatului CFR a convocat de urgenţă, la sediul instituţiei, conducerea şi specialiştii firmei care asigură mentenanţa lifturilor, pentru ca aceştia să dea explicaţii detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările din data de 20 mai 2026 şi să participe la expertiza tehnică.

Raed Arafat: Nu avem niciun rănit grav

Potrivit şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, nicio persoană nu a fost rănită grav în incident. "Nu avem niciun rănit grav la acest moment, din ce ştim. Toţi au fost scoşi de acolo. (...) Erau şase persoane", a spus Raed Arafat pentru B1 TV, potrivit Agerpres. Acesta a menţionat că ultimul etaj indicat de lift înainte de cădere ar fi fost etajul 8.

