A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor

Un elev de clasa a VIII-a din Bacău a murit, după ce i s-a făcut rău în timpul pauzei. În ciuda eforturilor medicilor, pentru copil nu s-a mai putut face nimic.

de Redactia Observator

la 21.05.2026 , 10:26
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor O fetita soseste la festivitatea de deschidere a anului scolar 2023-2024, la Scoala Gimnaziala 162, in Bucuresti, luni, 11 septembrie 2023. - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Elevul nu era cunoscut cu probleme medicale. Conducerea școlii a anunțat autoritățile, iar polițiștii fac cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat. Trupul urmează să fie supus unei autopsii în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Ce spune Inspectoratul Școlar Județean

Inspectoratul Școlar Județean a fost informat de conducerea unității de învățământ cu privire la faptul că unui elev din clasa a VIII-a i s-a făcut rău în incinta școlii, în timpul pauzei. Cadrele didactice au intervenit prompt, acordând primul ajutor și solicitând serviciul de ambulanță. La sosirea echipajului medical a fost solicitată și intervenția unei a doua ambulanțe, cu medic.

Articolul continuă după reclamă

Elevul a fost supus manevrelor de resuscitare de către echipajele medicale, însă, din nefericire, a fost declarat decesul. Ulterior, la fața locului s-au deplasat organele de cercetare criminalistică, urmând ca împrejurările și cauza decesului să fie stabilite de instituțiile competente. Potrivit informațiilor transmise de unitatea de învățământ, nu existau antecedente medicale cunoscute în cazul elevului decedat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

elev mort scoala bacau
Înapoi la Homepage
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Bebino s-a căsătorit în închisoare! Singurele imagini cu interlopul și soția lui
Bebino s-a căsătorit în închisoare! Singurele imagini cu interlopul și soția lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va reuşi România să găsească o soluţie pentru tinerii care vor să cumpere o locuinţă?
Observator » Evenimente » A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.