Curs BNR, 20 mai 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 20 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5179 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimul an.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape doi bani şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0467 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2358 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7150 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,71 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 651,1807 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 29 aprilie 2026 şi până în prezent.

Articolul continuă după reclamă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰