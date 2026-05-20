Curs BNR, 20 mai 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 20 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5179 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimul an.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape doi bani şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0467 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2358 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7150 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,71 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 651,1807 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 29 aprilie 2026 şi până în prezent.

