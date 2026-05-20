E condamnat pe viaţă, dar se bucură de libertate. Celebrul urmărit general, Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis fosta parteneră cu toporul și apoi a incendiat casa ca să șteargă urmele şi-a primit pedeapsa. La aproape un an de la crimă, judecătorii i-au dat cea mai mare condamnare prevăzută de lege. Totuşi, sentinţa nu-i ajută prea mult pe poliţiştii care au organizat zeci de acţiuni de căutare a criminalului la care s-au folosit inclusiv drone şi elicoptere.

Autoritățile spun că Emil Gânj este căutat în continuare, chiar dacă nu la fel de vizibil ca în primele zile sau săptămâni de după crimă, când forțe impresionante de ordine periau la pas suprafețe întinse de teren. Acum, spun anchetatorii, este căutat mai discret, "prin metode polițienești".

Familia Andreei spune că la fel a fost căutat timp de patru luni și iarna trecută, atunci când a răpit-o. În plus, spun rudele victimei, această condamnare nu le liniștește deloc, ba dimpotrivă, le neliniștește, pentru că, cel mai probabil, Emil Gânj a aflat de pedeapsa primită și nu mai are ce pierde.

Strada pe care a avut loc crima și pe care locuiesc rudele victimei este păzită de polițiști 24 de ore din 24. Pe stâlpi au fost montate camere de supraveghere, iar un echipaj aflat la capătul străzii legitimează orice persoană care vrea să înainteze spre casa rudelor.

Revenind la condamnarea de ieri, instanța a acordat pedepse suplimentare pe lângă fapta de omor: pentru distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse de judecători, pentru că atunci când Emil Gânj a venit aici, la casă, să o caute pe fosta iubită, a încălcat și un ordin de protecție.

Emil Gânj, condamnat la închisoare pe viaţă

Toate pedepsele au fost însă contopite, iar pedeapsa finală a fost închisoarea pe viață. În plus, prin sentință judecătorească, Emil Gânj nu mai are voie să vină pe raza localității în care a comis crima și nu are voie să ia legătura cu nicio parte implicată în dosar.

De asemenea, nu se poate apropia la mai puțin de 100 de metri de rudele victimei. Bunuri aflate în proprietatea lui Emil Gânj au fost puse sub sechestru, pentru că judecătorii au stabilit daune către familia victimei în valoare de 500.000 de euro. Rămâne în continuare în vigoare o recompensă de 5.000 de euro, oferită de Poliția Română, pentru cei care pot oferi informații utile care să ducă la găsirea lui Emil Gânj.

Până acum, în ultimele luni, au fost mii de apeluri la 112, dar nicio informație primită de polițiști nu s-a confirmat. Este important de spus că sentința dată ieri nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

