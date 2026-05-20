Care sunt preţurile la carburanţi pe 20 mai. Au crescut cu 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 20 mai 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor la benzină şi la motorină cu 10 bani pe litru. Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,22 şi 9,28 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,7 şi 9,99 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,63 şi 9,74 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,4 şi 10,56 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva la 4,39 lei.

Articolul continuă după reclamă

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 20 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,95 lei şi litrul de motorină cu 9,59 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Bucureşti care vând litrul de benzină cu 9,14 lei şi litrul de motorină cu 9,59 lei.

pret carburanti 20 mai pret benzina 20 mai pret motorina 20 mai pret gpl 20 mai
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 20 mai. Au crescut cu 10 bani pe litru
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.