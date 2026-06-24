Salarii record la început de carieră. Cine sunt cei care câștigă mai bine decât părinții lor la aceeași vârstă

Generaţia Z rescrie regulile economice şi intră în carieră cu pretenţii financiare mari, pe care le şi transformă în realitate. Totuşi, radiografia momentului arată şi o prăpastie uriaşă între tinerii de succes şi cei care nu sunt prinşi în sistem.

În Occident, tinerii de astăzi câştigă, la debutul în carieră, mai mult decât oricare altă generaţie din ultimii 70 de ani, privită la aceeaşi vârstă! Salariul real săptămânal al celor de 24 de ani este cu 12% mai mare decât al celor născuţi la finalul anilor 1980.

Explicaţiile? Creşterea puternică a veniturilor în rândul angajaţilor cu salarii mici. Vorbim despre un plus de 36% înregistrat în ultimii ani, un salt istoric, impulsionat direct de majorările succesive ale salariului minim.

Dacă lărgim plaja, vedem că şi tinerii cu salarii medii sunt câştigători: cei cu vârste de până în 29 de ani au obţinut o creştere de 15% a salariului. Ca să înţelegem proporţiile, pentru colegii lor mai mari, de 30-39 de ani, avansul a fost de doar 4 procente.

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Totuşi, specialiştii avertizează că acest tablou optimist ascunde şi o realitate îngrijorătoare. Iar pentru asta restrângem discuţia la România, unde observăm că 2 din 10 tineri nici nu studiază, nici nu muncesc. Doar 1% au job în facultate, adică... de 30 de ori mai puţin decât în Suedia, de pildă.