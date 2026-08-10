Rusia laudă Bulgaria după refuzul de a susține continuarea ajutorului militar și financiar pentru Ucraina

Moscova susține că discursul Sofiei față de Rusia și războiul din Ucraina s-a schimbat după venirea la putere a guvernului condus de Rumen Radev. Ministerul rus de Externe apreciază că poziția Bulgariei a devenit mai temperată și include, în prezent, abordări considerate mai raționale. Declarațiile îi aparțin lui Iuri Pilipson, director în cadrul diplomației ruse, și au fost făcute într-un interviu acordat agenției TASS, potrivit News.ro.

Moscova laudă Sofia după refuzul de a susține continuarea ajutorului militar și financiar pentru Ucraina - Profimedia

"După venirea la putere în Bulgaria a noului guvern condus de fostul preşedinte al ţării, Radev, retorica oficială a Sofiei cu privire la Rusia şi la criza din jurul Ucrainei a devenit mai reţinută şi a căpătat elemente raţionale", a declarat Pilipson, potrivit BGNES.

Potrivit acestuia, la Sofia se aud acum apeluri, bazate pe "principiul intereselor naţionale bulgare", ca Uniunea Europeană să-şi reconsidere cursul actual, alături de avertismente privind riscurile încercării de a obţine o victorie militară asupra Rusiei şi apeluri la soluţii diplomatice.

Pilipson a legat, de asemenea, această poziţie de atitudinea guvernului bulgar faţă de aşa-numita "Coaliţie de Voinţă", pe care a descris-o drept un "grup de instigatori la război".

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Pe 14 iulie, prim-ministrul Rumen Radev a anunţat la Paris că Bulgaria nu se va alătura "Coaliţiei de Voinţă". El a precizat că a primit personal o invitaţie din partea preşedintelui francez Emmanuel Macron, dar a refuzat-o deoarece, în opinia sa, Bulgaria nu ar trebui să participe la un format care pledează pentru continuarea sprijinului financiar şi militar acordat Ucrainei. Radev şi-a justificat poziţia subliniind necesitatea unei soluţii diplomatice la conflict, afirmând totodată că problemele privind securitatea colectivă a Bulgariei sunt abordate în cadrul NATO şi al Uniunii Europene, reaminteşte agenţia bulgară de presă BGNES.

În acelaşi timp, în interviul pentru TASS, diplomatul rus a subliniat că Moscova consideră prematur să se vorbească despre crearea condiţiilor necesare pentru restabilirea "cooperării ruso-bulgare reciproc avantajoase".

"În viitorul previzibil, acest lucru va fi împiedicat de gradul ridicat de dependenţă politică a Sofiei faţă de Bruxelles", a explicat Pilipson.