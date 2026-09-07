Italia caută mii de muncitori. Salariile depășesc 2.500 de € pe lună, iar firmele oferă ajutor pentru chirie

Italia are nevoie de mii de muncitori în construcții, iar salariile pot depăși 2.500 de euro brut pe lună. În unele cazuri, angajatorii oferă și ajutor pentru plata chiriei sau chiar cazare gratuită în primele luni.

Salariul diferă în funcție de meserie, experiență, responsabilități și regiunea în care se află locul de muncă. Rețeaua europeană EURES, care publică locuri de muncă disponibile în Europa, are în prezent peste 2,7 milioane de oferte. Aproape 2.900 dintre acestea sunt în Italia, iar multe sunt în domeniul construcțiilor, potrivit Noticias Trabajo.

În ce domenii se caută angajaţi

Este nevoie de zidari, muncitori necalificați, șefi de echipă, electricieni și instalatori.

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În Italia nu există un salariu minim general valabil pentru întregul sector al construcțiilor. Salariile sunt stabilite în funcție de meserie și de nivelul de calificare.

Potrivit portalului specializat Construction Workers, muncitorii necalificați pot câștiga aproximativ 9,48 euro pe oră, iar cei cu experiență în jur de 10,61 euro pe oră. La aceste sume se pot adăuga diferite bonusuri, în funcție de postul ocupat.

Pentru un program de aproximativ 173 de ore pe lună, salariile pot fi cuprinse între aproximativ 1.640 și 2.779 de euro brut lunar.

Care este salariul mediu în domeniu

Salariul mediu în construcții este de aproximativ 2.095 de euro pe lună, la care se poate adăuga și un bonus regional de circa 273 de euro.

Un alt avantaj pentru cei care merg să lucreze în Italia este că unele companii oferă ajutor pentru plata chiriei sau chiar cazare gratuită în primele luni. Aceste beneficii sunt menționate în condițiile fiecărei oferte de muncă.

Unele firme oferă cursuri de limba italiană

Cunoașterea limbii italiene nu este obligatorie în toate cazurile. Unele firme oferă cursuri de limbă angajaților veniți din străinătate.

Multe dintre posturi sunt oferite cu contract pe perioadă determinată, însă există și locuri de muncă unde contractul poate fi pe perioadă nedeterminată încă de la început.

Persoanele interesate să se mute în Italia pentru a lucra în construcții pot verifica ofertele publicate pe platforma EURES.

Căutarea poate fi filtrată și după anumite beneficii, precum "cazare" sau "contract pe perioadă nedeterminată".

Printre ofertele disponibile se numără posturi pentru zidari care să lucreze la ziduri din piatră în zone precum Napoli sau Salerno. Pentru unele dintre aceste locuri de muncă nu sunt cerute studii superioare sau experiență anterioară.

Există și companii care caută supraveghetori de șantier, muncitori în producție sau șefi de echipă pentru proiecte desfășurate inclusiv în alte țări europene, precum Germania.

Pentru anumite posturi mai specializate sunt necesare studii universitare. De exemplu, în Milano există locuri de muncă pentru proiecte de construcții în care sunt instalate sisteme de energie regenerabilă.

Calificările necesare pentru a lucra în Italia

Pentru cetățenii Uniunii Europene, accesul pe piața muncii din Italia este mai simplu, deoarece nu este nevoie de viză sau de un permis special pentru a intra în țară și pentru a căuta un loc de muncă.

O persoană poate merge în Italia și poate căuta un loc de muncă timp de până la trei luni fără formalități speciale de ședere.

Cei interesați se pot adresa centrelor publice sau private de ocupare a forței de muncă ori agențiilor de muncă temporară.

În Italia există profesii reglementate și profesii nereglementate. Pentru profesiile reglementate poate fi necesară recunoașterea unei calificări sau prezentarea unei diplome. Pentru alte meserii, accesul este posibil fără astfel de documente.

Cum se poate aplica pentru un loc de muncă

Pentru a aplica la un post de zidar sau la un alt loc de muncă în construcții, candidații trebuie să intre pe platforma EURES, să selecteze Italia și meseria dorită.

Fiecare ofertă include informații despre condițiile de muncă, salariu, experiența necesară și eventualele beneficii oferite.

În anunț este indicată fie o adresă de e-mail la care poate fi trimis CV-ul, fie un link către pagina companiei care face angajările.

Astfel, persoanele interesate pot aplica direct la angajator pentru posturile disponibile.

Pot să îl fac și mai scurt, în stil de știre online, cu 6-7 paragrafe și doar informațiile importante despre salariu, cazare și condițiile de angajare.