Ministerul Finanțelor lansează luni o nouă ediție a programului TEZAUR, prin care românii pot investi în titluri de stat cu dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,15%. Noua emisiune este disponibilă în perioada 7 septembrie - 2 octombrie 2026 și include titluri cu maturități de 1, 3 și 5 ani.

Noi titluri de stat TEZAUR, disponibile de astăzi. Ce dobânzi oferă Ministerul Finanțelor - Profimedia

"Ministerul Finanţelor lansează astăzi o nouă ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiţii avantajoase. În perioada 7 septembrie 2026 - 2 octombrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,20%, 6,75%, respectiv, 7,15%", se arată într-un comunicat al Ministerul Finanţelor, potrivit News.ro.

Insituţia precizează că veniturile obţinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate între 7 septembrie 2026 - 30 septembrie 2026, prin platforma Ghişeul.ro; între 7 septembrie 2026 - 1 octombrie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

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Operaţiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online trebuie accesat Ghid Tezaur online şi Tezaur online.

De asemenea, titlurile de stat pot fi cumpărate între 7 septembrie 2026 - 2 octombrie 2026 de la sediul unităţilor rezoreriei Statului, iar între 7 septembrie 2026 - 1 octombrie 2026 în mediul urban şi 7 septembrie 2026 - 30 septembrie 2026 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A., se arată în comunciat.

Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile, dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune, susţin oficialii de la Finanţe.

"De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri", se menţionează în document.

Cine poate cumpăra titluri de stat TEZAUR

Pentru cumpărarea de titluri de stat sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secţiunea Titluri de stat şi pe website C.N. Poşta Română S.A.

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat, la doar un click distanţă.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experienţă complet digitalizată şi eficientă, Ministerul Finanţelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal.

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME). După încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil, se precizează în comunicat.