Încă un gigant auto va da afară mii de oameni, din cauza scăderii vânzărilor

Cel mai mare producător auto britanic, Jaguar Land Rover (JLR), a confirmat pentru BBC că a demarat un program de concedieri voluntare, la un an după un atac cibernetic care a afectat sever producţia.

Ministrul britanic al Comerţului, Jonathan Reynolds, se va întâlni săptămâna aceasta cu şefii Jaguar Land Rover şi reprezentanţii Sindicatului Unite pentru a discuta impactul concedierilor.

S-ar putea pierde 4.000 de locuri de muncă

JLR nu a confirmat cifrele privind concedierile, dar publicaţia Times a informat că în următorii doi ani ar putea fi pierdute aproximativ 4.000 de locuri de muncă, ca efect al taxelor vamale, al concurenţei firmelor auto din China şi al scăderii vânzărilor. Reducerea numărului locurilor de muncă "va simplifica" afacerea, "va îmbunătăţi eficienţa şi va spori rezilienţa", a indicat JLR.

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Jonathan Reynolds a exclus acordarea de asistenţă financiară producătorului auto, dar a deschis calea "unei investiţii pe termen lung în viitorul companiei".

În Marea Britanie JLR are aproximativ 30.000 de angajaţi, în timp ce aproximativ 10.000 de angajaţi lucrează la fabricile de peste hotare.

Atacul cibernetic din septembrie 2025 a dus la închiderea tuturor unităţilor JLR timp de câteva săptămâni, cauzând un declin cu 27% al producţiei. Costul total al atacului cibernetic este estimat la 1,9 miliarde de lire sterline.

În iunie, firma anunţase că în următorii ani intenţionează să-şi scadă costurile cu aproximativ 1,7 miliarde de lire sterline pentru a susţine redresarea în urma atacului cibernetic. JLR este deţinut de compania Tata Motors din India.

"Trebuie să ne adaptăm la condiţiile în continuă schimbare ale pieţei globale", a afirmat un purtător de cuvânt al JLR.

Val de concedieri în industria auto

Concedierile de la JLR vin după ce, joi, Consiliul de supraveghere al Volkswagen a aprobat, în unanimitate, un plan istoric de restructurare, care duce numărul total de locuri de muncă eliminate în următorii cinci ani la un record de 100.000 de posturi, totul în încercarea de a contracara tarifele vamale, supracapacităţile de producţie şi rivalii asiatici.

Pentru a justifica reducerile de locuri de muncă, Volkswagen afirmă că "având în vedere presiunea concurenţială globală în creştere, modificarea cererii şi schimbările tehnologice din industria auto, o ajustare semnificativă a personalului pentru a reflecta realităţile economice este esenţială".