Vremea de mâine 10 august. Scăpăm de ploi, dar nu şi de caniculă. Zi fierbinte în vest, cu maxime de 36°C

Vremea în toată ţara

Vremea de mâine 10 august în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, dar călduroasă, cu o temperatură maximă de 31...33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică va fi de 16...19 grade.

La Cluj, vremea se încălzește semnificativ mâine, iar temperaturile vor urca până la 34 de grade. Sunt așteptate în continuare ploi, însă mai slabe și mai puține decât cele de astăzi. Umiditatea va fi, de asemenea, în scădere și se va situa în jurul valorii de 41%.