Vremea de mâine 10 august. Scăpăm de ploi, dar nu şi de caniculă. Zi fierbinte în vest, cu maxime de 36°C
Vremea se încălzeşte accentuat pe 10 august, iar în vestul ţării temperaturile vor urca până la 35-36 de grade, cu disconfort termic ridicat. În restul regiunilor va fi în general frumos, cu cer mai mult senin şi doar izolat ploi slabe de scurtă durată. La Bucureşti sunt aşteptate până la 33 de grade, iar la Cluj maximele vor ajunge la 34 de grade.
Vremea la noapte
La noapte, în Oltenia, nord-vestul Munteniei și în zona Carpaților Meridionali vor fi înnorări temporare, dar numai pe arii restrânse vor fi ploi slabe de scurtă durată, iar în celelalte regiuni cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 10 august în ţară
Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și 35...36 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime între 7...8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21...23 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. În primele ore ale zilei vor fi înnorări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după-amiaza în zonele montane, dar numai cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată, iar în restul teritoriului și al intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea, izolat se va semnala ceață, în special în depresiuni.
Vremea de mâine 10 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, dar călduroasă, cu o temperatură maximă de 31...33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică va fi de 16...19 grade.
La Cluj, vremea se încălzește semnificativ mâine, iar temperaturile vor urca până la 34 de grade. Sunt așteptate în continuare ploi, însă mai slabe și mai puține decât cele de astăzi. Umiditatea va fi, de asemenea, în scădere și se va situa în jurul valorii de 41%.
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Vremea de mâine 10 august la munte
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări dimineața în Carpații Meridionali, iar după-amiază și în celelalte masive, însă numai cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice vor fi în creștere față de cele din ziua anterioară.
Vremea de mâine 10 august la mare
Vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în primele ore (rafale în general de 40...45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade, iar cele minime între 19 și 22 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.