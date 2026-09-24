O clipă cu ochii în altă parte la volan poate fi suficientă pentru a provoca un accident. Un șofer român din doi spune că, în ultimul an, a frânat brusc sau a evitat un obstacol în ultima secundă din cauza propriei neatenții. Cel mai des se întamplă, culmea, cand se circulă bară la bară.

Sunt gesturi banale pe care le facem aproape toți la volan, doar că… în mers. O mână pe volan, iar cealaltă pe telefon, pe un sandviș, pe o cafea sau chiar pe animalul de companie. "Majoritatea activităților pe telefon și doar de la volan. Rezolv treburile pe telefon, cafeluța nelipsită", spune un şofer. Un șofer român din doi recunoaşte că, în ultimul an, a fost nevoit să frâneze brusc sau să evite un obstacol în ultima secundă din cauza propriei neatenții, arată un studiu recent.

Cele mai multe frânări bruşte apar atunci cand traficul este bară la bară

Cele mai multe frânări bruşte apar atunci cand traficul este bară la bară. Masinile sunt foarte apropiate, viteza se schimba permanent iar o singura frânare putin mai puternica poate crea un efect de domino in toata coloana. "Se frânează brusc pentru ca apare regula de nerespectare a celor doua secunde. Avem o secunda de observare, de gandire, si o secunda de frânare. Distantele dintre autovehicule nu sunt respectate", a declarat Aurel Moraru, instructor auto. Telefonul rămâne principalul vinovat.

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"Chiar si pe autostrada, daca ne uitam in jurul nostru, sunt foarte multi conducatori auto care folosesc telefonul mobil, deci in loc sa fie atenti la trafic, ei se concentraza mai mult pe telefon. Acel timp de reactie de sub o secunda de foarte multe ori salveaza vieti", a declarat Sorin Ene, specialist conducere defensivă. Pentru a-i ține pe șoferi cât mai atenți la drum, unele masini de ultima generatie sunt dotate cu camere care monitorizeaza permanent privirea. În funcție de sistem, autoturismul avertizează sau chiar opreşte singură.