O bem când ne trezim, la birou, după prânz și uneori chiar și spre seară, la o întâlnire cu prietenii. Cafeaua ne dă energie, ne ajută să ne concentrăm și a devenit un pretext de socializare. Dar prea multă cofeină ne poate ține treji exact atunci când avem nevoie să dormim. În plus, specialiștii spun că uneori e mai importantă ora la care bem cafeaua decât cantitatea.

Mulți cred că în fața unei persoane eficiente stă o cafea bună...sau mai multe. Jumătate dintre români încep ziua cu același ritual: o cafea acasă. Cristina, specialistă în social media, nu se mulțumește, însă, cu puțin. Ajunge la șase cești pe zi uneori.

"De regulă prima o beau cam la 10, 15 minute când mă trezesc. Sunt zile în care îmi fac cafea fără să-mi dau seama că-mi fac cafea. Mă trezesc în fața aparatului și mi-am dat seama după ce am băut" spune Cristina.

Câte cafele beau românii în fiecare zi

Dacă pentru ea cafeaua înseamnă dependență, majoritatea românilor își dozează strict cofeina.

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"Două, maxim trei. De regulă la serviciu beau două cafele cu lapte, nu simple. Parcă îmi dă un boost de energie, dar nu e un must have, nu e necesar să o beau zilnic" spune o femeie.

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Ce efecte negative poate să aibă cofeina în exces

Cofeina în exces poate duce la insomnii sau la un somn de slabă calitate.

"Somnul nu mai este la fel de odihnitor cum ar putea să fie. Te trezești dimineața obosit și după bei o cafea ca să-ți revii" explică Bogdan Mincu, doctor în științe medicale.

Cantitatea de cofeină diferă de la un sortiment la altul.

"O influențează intensitatea ei, cât de multă apă este pe lângă cafea, bineînțeles, și nivelul de cofeină, vorbim de Arabica mai puțină cofeină, Robusta mai multă cofeină. Prăjirea mai dark o numim noi o să facă cafeaua să fie mai amară. Prăjirea mai light este mai dulce" spune Manu Nedila, specialist în cafea.

Cine vrea aromă de cafea și după micul dejun ar fi bine să renunțe la espresso și să treacă la alte variante.

"Cappuccino care are un singur shot de cafea și restul lapte, latte care are două shot-uri sau Flat white care are două shot-uri de cafea și o cantitate potrivită de lapte" spune reprezentantul unei cafenele, Mugur Vasile.

Deși bem mai puțină cafea decât alți europeni, plătim pentru ea mai mult decât italienii, portughezii sau spaniolii. Piața locală este undeva spre ultimele locuri ale clasamentului european, cu un consum anual sub trei kilograme și jumătate, dar cu prețuri cu 30% mai mari decât în Italia.