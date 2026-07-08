Preţul petrolului european a crescut cu 6%, după ce Trump a anunţat încheierea armistiţiului cu Iran

Prețul petrolului Brent a crescut miercuri cu 6%, până la 78,5 dolari pe baril după ce Donald Trump a anunţat că armistițiul cu Iranul ”s-a încheiat”. Deşi a sugerat că negocierile pot continua, el le consideră o pierdere de timp şi a numitz conducerea de la Teheran drept ”oameni bolnavi, mincinoși”. SUA au lansat noaptea trecută un atac masiv asupra Iranului.

Explozii în principalul oraș portuar iranian Bandar Abba. Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 6%, 8 iulie 2026 - Profimedia

Preţul barilului de petrol Brent cu furnizare în septembrie a crescut cu peste 6%, depăşind 78,5 dolari, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că pune capăt armistiţiului cu Iran şi a precizat că nu mai vrea să negocieze.

Astfel, la 12:00, ora României, preţul barilului de ţiţei Brent, de referinţă în Europa, a urcat cu 6,01%, fiind cotat la 78,58 euro. În acelaşi timp, preţul ţiţeiului west texas intermediate (WTI), de referinţă în SUA, a consemnat, la rândul său, un avans de 6%, până la 74,82 dolari. Şi preţul gazelor naturale s-a majorat, cu 5,33%, un megawatt/oră fiind cotat la 49,06 euro.

Totodată Trump a lansat insulte grave la adresa liderilor iranieni, pe care i-a numit "gunoaie" şi "oameni bolnavi".

Articolul continuă după reclamă

Statele Unite au lansat în noaptea de marți spre miercuri o nouă serie de atacuri asupra a 80 de ţinte din Iran, după ce trei petroliere comerciale au fost lovite în ultimele zile în Strâmtoarea Ormuz. Washingtonul a acuzat direct Iranul de atacurile asupra navelor comerciale și spune că această nouă operațiune militară are rolul de a împiedica noi atacuri asupra transportului maritim internațional.

Înainte de declaraţia lui Trump de la summit-ul NATO, ce se desfăşoară la Ankara, prin care acesta anunţa că rupe armistiţiul cu Iranul, liderii de la Teheran afirmaseră că atacurile americane asupra teritoriului iranian, revocarea autorizaţiei de vânzare a petrolului şi "violarea acordurilor" privind Strâmtoarea Ormuz au lăsat fără efect părţi cheie, fundamentale, ale memorandumului semnat între Teheran şi Washington pentru a pune capăt războiului declanşat în 28 februarie.