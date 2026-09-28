Și-a dat demisia și a renunțat la mașină ca să-și cumpere pământ. Afacerea cu care a dat lovitura

Uneori, o afacere începe cu o alegere care pare cât se poate de neobișnuită. Pentru Pavle Dordevic, totul a pornit de la o mașină pe care sora lui voia să i-o cumpere.

Pavle era student de top al Facultății de Agricultură, ajunsese la doctorat și lucra în cercetare, la două institute importante din Serbia. Avea o carieră academică în față, însă simțea că îi lipsește ceva. Își dorea să lucreze pământul și să-și vadă propriile idei transformate în ceva concret.

Sora lui, stabilită în Olanda, i-a propus să-i cumpere o mașină second-hand. Pavle a ales însă altceva: a preferat să investească banii într-o bucată de pământ pe care să cultive legume ecologice.

A renunțat la serviciul stabil și, alături de un grup de prieteni, a pus pe picioare o fermă și a lansat brandul Organela, scrie Blic.

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De aici, ferma a început să crească. Pavle a mizat pe idei noi: a deschis un magazin online, a pus la punct un sistem de livrare și a început să aprovizioneze restaurante. A creat chiar și un serviciu prin care oamenii își aleg dinainte legumele pe care le vor, iar echipa lui le cultivă și le livrează apoi direct acasă.

Povestea lui Pavle nu s-a oprit la business

Pe un hectar de teren, Pavle și prietenii săi au înființat grădina Basta moze svasta. Toată recolta de aici este donată organizației NURDOR, care sprijină copiii bolnavi de cancer.

Astăzi, după ce a schimbat institutul cu ferma, Pavle spune că are planuri mari. Vrea să investească în sol și în refacerea fertilității lui, convins că o recoltă bună începe, înainte de toate, din pământul în care este cultivată.