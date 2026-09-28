De cele mai multe ori, atacurile cibernetice încep cu o simplă păcăleală. Experţii îşi îndreaptă atenţia către copii şi adolescenţi şi le atrag atenţia asupra metodei ClickFix prin care atacatorii îi pot determina să îşi compromită singuri dispozitivele.

Utilizatorul primește un mesaj care pare legitim. De exemplu, să rezolve o problemă sau să demonstreze că nu este robot.

În acel moment, de fapt, se instalează un program care atacă dispozitivul. Experții în siguranța cibernetică spun că metoda este următoarea. Atacatorul nu atacă direct, ci creează o relație de încredere și de siguranță cu victima, care ajunge să facă toți acești pași singură.

Și în acel moment, calculatorul se compromite. Această metodă se numește "ursul păcălit de vulpe" și face parte din campania "Basme cu tâlc digital", prin care experții folosesc aceste povești cunoscute pentru a-i ajuta pe copii și pe adolescenți să recunoască și să înțeleagă mai bine pericolele din mediul online.

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