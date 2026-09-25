Un sat întreg care vine cu propriul lac se vinde cu 180.000 de euro. Care este motivul proprietarilor

Cei mai mulți vânzători sunt moștenitori sau persoane care au intrat în această afacere din pasiune, dar care și-au dat seama ulterior că este nevoie de foarte multă implicare.

Cumpărătorii sunt adesea români sau sârbi din diaspora, cupluri din orașe și investitori care vor să-și mute afacerea din mediul urban în natură. Cele mai multe proprietăți scoase la vânzare se află însă în zonele mai puţin populate ale țării.

Un sat întreg se poate cumpăra cu preţul unui apartament

Cu banii necesari astăzi pentru cumpărarea unui apartament în Belgrad, în Serbia poate fi achiziționat un întreg sat, cu propriul lac. La polul opus al pieței, proprietățile turistice cu restaurante, piscine și apartamente pot ajunge la prețuri de aproape un milion de euro.

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Oferta de gospodării rurale, ferme tradiționale și complexe turistice deja dezvoltate este tot mai mare. În spatele fotografiilor spectaculoase se află însă o afacere care presupune mult mai mult decât simpla cumpărare a unei proprietăți.

Unul dintre cele mai interesante exemple din prezent se află în apropiere de Aleksandrovac, unde un complex situat chiar lângă propriul lac este scos la vânzare pentru 180.000 de euro, potrivit Euronews Serbia.

Este o sumă cu care, în prezent, este dificil să cumperi în Belgrad chiar și un apartament obișnuit de aproximativ 50 de metri pătrați. Diferențele de preț de pe această piață sunt însă foarte mari.

În apropiere de Šabac, un complex este scos la vânzare pentru aproximativ 700.000 de euro, în timp ce în Turija, pentru o proprietate cu două restaurante, apartamente și piscină, prețul ajunge la aproximativ 750.000 de euro.

În Zlatibor este disponibilă și o pensiune tradițională cu șase unități de cazare, la un preț de nu mai puțin de 950.000 de euro.

Unele case costă 20.000 de euro

Potrivit specialiștilor în imobiliare, în Serbia sunt înregistrate aproximativ 1.600 de gospodării care oferă servicii de turism rural. Numărul este considerat încă redus în comparație cu alte țări europene similare.

Prețurile depind, bineînțeles, de ceea ce primește efectiv cumpărătorul.

În Voivodina, o casă care trebuie demolată sau renovată complet poate fi cumpărată chiar și cu aproximativ 20.000 de euro. În schimb, gospodăriile rurale aflate într-o stare bună și pregătite să primească turiști costă între 120.000 și 250.000 de euro.

Pentru un complex mai bine dezvoltat, care include și o piscină, este nevoie în general de cel puțin 300.000 de euro.

În cazul proprietăților care au deja apartamente, restaurant și clienți, cumpărătorul nu achiziționează doar clădirile și terenul. Practic, cumpără o afacere deja pusă pe picioare.

Cine vinde astfel de proprietăţi

Interesant este și profilul celor care decid să iasă din această afacere. Potrivit agenților imobiliari, printre vânzători se numără adesea moștenitori, dar și persoane care au intrat în turismul rural din pasiune și cu dorința de a adopta un alt stil de viață.

Abia mai târziu își dau seama că o gospodărie turistică nu este o casă de vacanță în care proprietarul merge doar atunci când are timp. Activitatea din domeniul ospitalității presupune implicare practic 365 de zile pe an.

O altă problemă care apare în momentul vânzării este stabilirea prețului. Proprietarii includ deseori în acesta anii de muncă, investițiile făcute și valoarea sentimentală a proprietății. Potențialul cumpărător se uită însă în primul rând la profitul pe care îl poate genera afacerea. Din acest motiv, astfel de proprietăți pot rămâne mult timp pe piață înainte de a-și găsi un nou proprietar.

Diaspora se întoarce, iar unii investitori renunță la apartamentele din oraș

De cealaltă parte a pieței apare o categorie foarte interesantă de cumpărători. Astfel de proprietăți atrag persoane din diaspora, în special din Austria, Germania și Elveția, iar în ultima perioadă și din Canada și Australia.

Printre cei interesați se află și cupluri cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, care locuiesc la oraș, dar își doresc o a doua casă. Ideea este ca proprietatea să-și poată acoperi măcar o parte din cheltuieli prin închirierea în scop turistic.

Un alt fenomen este reprezentat de micii investitori care își mută banii din apartamentele din oraș către turismul rural. Motivul este concurența ridicată de pe piața închirierilor pe termen scurt din orașe. Din această cauză, unii investitori caută proprietăți care oferă ceva diferit și unde concurența este mai redusă.

Printre potențialii cumpărători se află și proprietari de restaurante sau pensiuni care vor să-și extindă afacerea, sau să mute un concept deja existent din oraș în natură, dar și cetățeni străini.

Toată lumea vrea proprietăți în Fruška Gora, dar cele mai multe sunt scoase la vânzare în Banat. Oferta și cererea se află însă, de multe ori, în zone complet diferite.

Cele mai multe proprietăți sunt scoase la vânzare tocmai în regiunile cu populație redusă, în special în zonele din jurul localităților Zrenjanin, Kikinda, Alibunar, Bela Crkva și Plandište, dar și în Mačva și în unele regiuni din sudul, estul și sud-estul Serbiei.