Ai fost în șomaj? Perioada respectivă nu este pur și simplu „ștearsă” din istoricul pentru pensie. Modul în care este valorificată depinde însă de perioada în care ai fost șomer și de tipul de stagiu necesar pentru dreptul de pensie solicitat.

Șomajul se pune la pensie? Ce perioade de șomaj sunt recunoscute - Profimedia

Perioadele de șomaj pot fi luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, însă modul în care sunt valorificate diferă în funcție de perioada în care au fost realizate. Un reper important în legislația pensiilor este data de 1 aprilie 2001.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în categoria perioadelor necontributive recunoscute ca stagii de cotizare se află și perioada de șomaj realizată anterior datei de 1 aprilie 2001.

Șomajul de dinainte de 1 aprilie 2001

Pentru perioadele de șomaj realizate înainte de 1 aprilie 2001, legislația actuală le recunoaște ca perioade necontributive, care fac parte din stagiul de cotizare în condițiile legii.

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CNPP menționează explicit „perioada de șomaj realizată anterior datei de 1 aprilie 2001” în categoria perioadelor necontributive recunoscute. Aceasta apare distinct și în documentele utilizate pentru stabilirea pensiei.

Așadar, faptul că o persoană nu a lucrat în perioada respectivă nu înseamnă că acea perioadă este automat ignorată la stabilirea pensiei.

Ce se întâmplă cu șomajul de după 1 aprilie 2001

După 1 aprilie 2001, regimul contribuțiilor pentru persoanele aflate în șomaj s-a modificat. Legislația prevedea că, pentru șomeri, contribuția de asigurări sociale era suportată din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de muncă.

Prin urmare, pentru perioadele de șomaj de după 1 aprilie 2001 trebuie verificat regimul concret al perioadei respective și modul în care aceasta figurează în evidențele de asigurări sociale.

CNPP face în prezent o distincție clară între perioadele contributive și cele necontributive atunci când explică modul de stabilire a stagiului de cotizare. Stagiul de cotizare este format din stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.

Șomajul nu este același lucru cu o perioadă fără contribuții

Este importantă diferența dintre perioada în care o persoană a beneficiat legal de șomaj și o perioadă în care pur și simplu nu a lucrat și nu a fost asigurată.

CNPP definește perioadele asimilate ca perioade în care nu s-au datorat sau plătit contribuții de asigurări sociale, dar care sunt considerate prin lege echivalente stagiului de cotizare.

În schimb, perioada de șomaj anterior datei de 1 aprilie 2001 este încadrată distinct de CNPP în categoria perioadelor necontributive recunoscute ca stagii de cotizare.

Contează șomajul la pensia anticipată?

Aici există o diferență importantă. Pentru pensia anticipată, nu toate perioadele care fac parte din stagiul total de cotizare sunt luate în calcul la stabilirea stagiului complet de cotizare contributiv.

CNPP precizează că, la stabilirea stagiului complet de cotizare contributiv necesar pentru pensia anticipată, nu sunt luate în calcul anumite perioade necontributive, printre care se află și perioada de șomaj realizată anterior datei de 1 aprilie 2001.

Cu alte cuvinte, o perioadă poate fi recunoscută în stagiul de cotizare, dar să nu fie considerată perioadă contributivă pentru îndeplinirea condiției specifice pensiei anticipate.

Cum se calculează perioada de șomaj la pensie

Pentru a afla exact cum este valorificată o perioadă de șomaj, trebuie verificată perioada calendaristică și modul în care aceasta apare în evidențele Casei de Pensii.

De exemplu, dacă o persoană a avut o perioadă de șomaj înainte de 1 aprilie 2001, acea perioadă poate fi recunoscută ca stagiu de cotizare necontributiv, potrivit regulilor actuale.

În cazul unei persoane care are atât perioade de muncă, cât și perioade de șomaj, calculul pensiei se face ținând cont de categoria în care este încadrată fiecare perioadă.

Perioada de șomaj este recunoscută în stagiul de cotizare, însă apare ca perioadă necontributivă, nu ca stagiu contributiv obișnuit.

Prin urmare, pentru stabilirea drepturilor de pensie trebuie analizat atât stagiul total de cotizare, cât și componența acestuia.

Ce trebuie să știe cei care au fost în șomaj

Cel mai important este ca persoana să nu confunde stagiul total de cotizare cu stagiul de cotizare contributiv. Cele două noțiuni nu sunt identice în legislația actuală.

De asemenea, regulile pot fi diferite atunci când se vorbește despre pensia pentru limită de vârstă și despre pensia anticipată. Pentru pensia anticipată, CNPP precizează în mod expres că anumite perioade necontributive nu intră în stagiul complet de cotizare contributiv.

Astfel spus, șomajul poate fi recunoscut la pensie, dar nu toate perioadele sunt tratate în același mod. Pentru șomajul realizat înainte de 1 aprilie 2001, CNPP prevede recunoașterea perioadei ca stagiu de cotizare necontributiv. Pentru perioadele ulterioare, trebuie analizat regimul de asigurare și modul în care perioada este înregistrată în evidențele de pensii.