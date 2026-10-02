Curs BNR, 2 octombrie 2026. Leul românesc a pierdut mai mult de 14 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 2 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

A fost, de altfel, o zi de coşmar pentru leul românesc, acesta pierzând mai mult de 14 bani în raport cu francul elveţian, aproape 10 bani în raport cu lira sterlină, mai mult de şapte bani în raport cu dolarul american şi aproape şapte bani în raport cu moneda unică euro.

Moneda unică euro a ajuns să fie cotată la 5,3447 lei româneşti, dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,7519 lei româneşti, francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,7347 lei româneşti, iar lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,2764 lei româneşti.

Şi preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,6 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 639,2010 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 23 septembrie 2026 şi până în prezent.