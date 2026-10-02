Reacția Nova Power & Gas în scandalul gazelor americane: Memorandumul semnat la Atena a expirat fără contract

Memorandumul privind importul de gaze naturale lichefiate americane, semnat la Atena în noiembrie 2025, a expirat fără să se ajungă la un acord comercial sau măcar la un draft de contract, susține Nova Power & Gas. Compania precizează că documentul, valabil 90 de zile, nu a dus la nicio achiziție de GNL și că nu a oferit gaze americane altor companii, în timp ce Romgaz susține că nicio autoritate a statului nu a făcut presiuni pentru încheierea unui contract.

Nova Power & Gas susține că a fost invitată să devină parte a memorandumului pe 6 noiembrie 2025, cu o zi înainte de semnarea acestuia la Atena, de către reprezentanți ai Transgaz, ai Guvernului României și ai Ministerului Energiei, prin secretarul de stat Cristian Bușoi, scrie Agerpres.

"Invitația a fost motivată ca soluție la o situație de ultim moment, întrucât memorandumul trebuia semnat, alături de operatorul de transport, și de o companie care importă și exportă gaze naturale. Nova Power & Gas îndeplinea acest profil, având filiale în țările din jur și importând gaze majoritar din Bulgaria în ultimii ani. Forma memorandumului a fost primită de către Nova pe 6 noiembrie, după-amiaza, aspect care poate fi demonstrat prin corespondență. Compania a acceptat la rugămintea reprezentanților Guvernului României deoarece era vorba despre un document neangajant", se arată în comunicat.

În ceea ce privește cantitățile de gaze prevăzute în memorandum, compania precizează că acestea erau destinate majoritar tranzitului, conform estimărilor transmise de alte țări, și nu consumului intern al României.

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"În perioada următoare semnării memorandumului s-a lucrat la o estimare a nevoilor interne, care a indicat cantitățile și anii în care România ar fi deficitară. În discuțiile la care Nova Power & Gas a participat, importul pentru consum intern s-ar fi făcut doar pentru anii în care rezulta un deficit în raport cu producția și consumul interne, respectiv perioada 2036-2049", menționează sursa citată.

Totodată, Nova Power & Gas precizează că nu a discutat și nu a oferit cantități de GNL american niciunei alte firme.

"Romgaz a purtat discuții directe cu Atlantic-SEE LNG Trade, discuții din care Nova Power & Gas nu a făcut parte", se arată în comunicat.

În ceea ce privește prețurile, compania susține că gazul provenit din GNL american ar fi fost mai ieftin pentru 2026 și 2027, conform primei propuneri primite de la consorțiul greco-american.

"Astfel, pentru 2026 și 2027 ar fi rezultat un preț de 30-35 euro/MWh, cu toate costurile de transport incluse. Pe piața internă, prețul este de 65 euro/MWh pentru 2026 și de 58 euro/MWh pentru 2027", precizează compania.

Nova Power & Gas subliniază că, în perioada de 90 de zile de valabilitate a memorandumului, nu s-a ajuns la niciun acord și nici măcar la un draft de contract, documentul expirând la 5 februarie 2026.

Compania menționează că are centrale proprii de producere a energiei pe gaz și un proiect pentru punerea în funcțiune a unei noi centrale de 160 MW, a cărei primă etapă urmează să intre în operare în decembrie 2026, precum și alte proiecte de centrale până în 2028 și un portofoliu larg de clienți.

"Compania are nevoie de gaz pentru nevoile proprii și a importat majoritar în ultimii ani, importul fiind mai ieftin decât gazul de pe piața internă. În continuare, compania este în discuții cu alți traderi americani pentru importul de GNL pentru nevoile proprii pe traseul Grecia-Bulgaria, lucru făcut și de alte companii din România", se mai arată în comunicat.

Nova Power & Gas precizează că poate pune la dispoziție, la cerere, și alte documente care, potrivit companiei, atestă buna-credință și conduita sa în legătură cu memorandumul.

Reacţia Romgaz în scandalul gazelor americane

Anterior, pe 28 septembrie, Romgaz a transmis o serie de precizări în contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la posibile achiziții de gaze naturale lichefiate (GNL), subliniind că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni asupra conducerii companiei pentru încheierea vreunui contract de achiziție sau vânzare de gaze.

"Pentru a evita orice neînțelegere care poate fi creată de anumite informații apărute în spațiul public legat de achiziția unor gaze naturale LNG de către Romgaz, precizăm că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea Romgaz să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare gaze, indiferent de sursă (deci inclusiv din LNG)", preciza compania.

Romgaz arăta, totodată, că analizarea oportunităților comerciale și adoptarea eventualelor decizii de achiziție aparțin exclusiv mecanismelor corporative de decizie ale companiei și se realizează pe baza criteriilor economice, comerciale și strategice aplicabile.

"Orice decizie privind realizarea unei operațiuni comerciale este fundamentată pe criterii de fezabilitate economică, comercială și strategică, prin raportare la condițiile de piață, riscurile asociate, necesitățile companiei și obiectivele sale de dezvoltare, cu respectarea mecanismelor de guvernanță corporativă și a competențelor de aprobare aplicabile", se menționa în comunicatul Romgaz.

Compania preciza că va continua să analizeze oportunitățile existente pe piața gazelor naturale, inclusiv GNL, exclusiv prin raportare la interesul companiei și la criteriile economice, comerciale și strategice relevante.

Reacţiile vin în contextul controverselor apărute în jurul discuțiilor privind LNG-ul american și Coridorul Vertical. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a negat că ar fi discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii avute cu Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Liderul social-democrat a respins și scenariile care leagă relația cu oficialii americani de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.