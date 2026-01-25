Pe model american, în marile oraşe din ţară au apărut spălătorii de haine self service. Spălatul rufelor iese din baie şi intră în cartier, în laundromate. Sunt spălătorii self-service şi câştigă rapid popularitate, mai ales în marile oraşe. Tot mai mulţi români aleg această alternativă în special datorită economiei de timp şi a preţurilor accesibile.

"Ne spune cât timp spală, temperatura, programul. Dăm start şi totul este gata.", spune un client.

Nu e maşina de spălat de acasă, ci dintr-un laundromat. Practic, un loc unde îţi poţi curăţa şi usca rapid hainele.

"Spălăm o dată, de două ori pe lună. Când se adună foarte multe. Având doi copii şi fiind cu jobul, spală mai bine decât o maşină normală de acasă. Pe timp de iarnă le luăm şi uscate şi nu mai este nevoie să le uscăm în casă.", spune o clientă.

Articolul continuă după reclamă

Pe model american, în marile oraşe din ţară au apărut spălătorii de haine self service

"Totul merge foarte repede. Într-o oră sau chiar mai puţin de o oră, omul vine şi pleacă cu ele curate, cu o cantitate mare. Avem calitate garantat mai bună decât maşinile pe care le folosim acasă.", precizează Gioni Honciu, proprietar laundromat.

Spălătoriile de haine self service s-au tot înmulţit şi la noi, după modelul deja obișnuit în Europa de Vest și Statele Unite. Acest business, spre exemplu, a fost francizat şi are deja 26 de locaţii, în toată ţara. Cererea vine în special din partea tinerilor, studenţi sau chiriaşi care nu au acasă maşini performante. Însă şi familiile au început să folosească laundromatele.

"Au început să vină cu lucruri mari, cu pături, cu pilote. Încet-încet s-au mutat şi pe partea de articole mici. Avem 20-25 de clienţi pe săptămână şi am urcat la 130 de clienţi pe săptămână, cu precădere pe weekend.", adaugă Gioni Honciu.

Costurile diferă, în funcţie de cantitatea de haine şi de programul ales. Spre exemplu, pentru 10 kg de haine, preţul pentru spălare e de 30 de lei, adică trei jetoane. Uscarea se plătește separat.

"Un jeton înseamnă 15 minute de uscare. La articolele mai voluminoase, recomandăm 2 jetoane.", spune un angajat.

Pentru 10 kg de haine, preţul pentru spălare e de 30 de lei

Maşinile de spălat au apărut inclusiv în parcările marilor supermarket-uri. Aici, pentru a spăla 20 de kg de rufe plătim 60 de lei, iar pt 9 kg 30 de lei. Detergentul şi balsamul sunt incluse.

Acasă, un ciclu de spălare ne costă în jur de 10 lei, sumă în care intră energia electrică, apa şi detergentul. Dacă includem şi uscarea, mai adăugăm 5 lei. Dezavantajul e că, în cele mai multe maşini de acasă, nu încap cantităţi mari de haine, de 15-20 de kg.

Iar varianta unui curăţătorii e mult mai scumpă. Spre exemplu, pentru o pilotă, ajungem să plătim şi 100 de lei.

"Lucrurile mari, perne, pilote, covoraşul copilului. Acestea se murdăresc cel mai repede şi acasă n-avem posibilitatea, nu încap într-o maşină normală de spălat.", spune o mamă.

"Având în vedere şi costurile cu lumina, apa şi aşa mai departe şi eficienţa lor şi calitatea spălării, costurile sunt accesibile.", spune o clientă.

Folosirea maşinilor de aici e igienică, spun cei care deţin spălătorie. Se fac dezinfectări zilnice, în plus maşinile au programe de clătire şi igienizare.

Piaţa laundromatelor e încă la început şi are mare potenţial de creştere, spun specialiştii.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰