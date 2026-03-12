Laptele proaspăt vândut la automate în București dispare încet încet, în ciuda faptului că are clienţi fideli. De la aproape 100 de aparate în urmă cu câțiva ani au mai rămas doar 17. Fermierii spun că vânzările nu mai acoperă costurile, iar consumatorii preferă laptele pasteurizat din supermarket, care e şi mai ieftin. Autoritățile vor să înlocuiască dozatoarele cu alte aparate care să vândă lapte de la fermă gata îmbuteliat.

De la o fermă din apropierea Bucureștiului, laptele ajunge zilnic aici, în automatul din cea mai mare piaţă României. Oamenii stau la coadă să şi umple sticlele convinşi că nu se compară cu cel din magazin.

"La magazin poate fi mai scump. Dar ăsta este foarte bun. Nu este pasteurizat, nu este scos din el grăsime, e extraordinar de bun. Așa când era laptele cândva", a declarat o persoană.

Client: E foarte bun. Și adus direct de la fermă.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Luați des de aici?

Client: Doar de aici. De când am aflat de ei

Laptele crud trebuie fiert înainte de consum.

Reporter: Câți litri de lapte vindeți într-o zi?

Client: 700–800 de litri. Un lapte natural, un lapte foarte bun.

Un litru de lapte crud, nepasteurizat, adus astăzi de la fermă se vinde cu 7 lei. Puteți să cumpărați și un PET, sunt de diferite dimensiuni, sau puteți să îl aduceți chiar de acasă.

Mulți alţi români preferă laptele din supermarket: varianta pasteurizată rezistă mai mult și poate costa sub 5 lei litrul. Aşa se face că pentru fermieri, automatele nu mai sunt profitabile.

"E nevoie să te deplasezi zilnic, să le igienizezi, niste costuri pe care trebuie să și le asume crescătorul. La oraș e vorba de conveniență, e mult mai ușor și mult mai sigur să iei laptele gata pasteurizat. Are termen de valabilitate o săptămână, două", spune Mădălina Cocan, producător.

Autoritățile se gândesc la noi sisteme de vânzare a laptelui prospăt, în condiții mai stricte de siguranță.

"Aceste automate care se vor alimenta cu lapte în recipiente de unică folosință, produsul va putea fi achiziționat din aceste locuri amenajate care vor îmbrăca forma unor puncte de vânzare directă dotate cu recipiente frigorifice", a declarat Ioan Oleleu, vicepreşedinte ANSVSA.

În alte ţări, precum Elveția sau Austria, astfel de automate sunt în aproape fiecare localitate.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰