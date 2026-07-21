Spania caută cu disperare 20.000 de sudori. Ce salarii oferă

Spania caută cu disperare 20.000 de sudori, pe fondul pensionării specialiștilor și al lipsei de personal tânăr. Cererea mare a dus şi la creşterea salariilor, care pot ajunge la câteva mii de euro lunar.

Realitatea este mult mai dură decât am putea crede: atelierele, companiile de prelucrare a metalelor și firmele de construcții avertizează de ani de zile că devine din ce în ce mai dificil să găsești lucrători calificați. Și nu există niciun indiciu că acest lucru se va schimba în curând. Pensionarea a mii de profesioniști și lipsa înlocuirii generaționale au cauzat o lipsă de peste 20.000 de sudori în Spania , o situație care, bineînțeles, menține cererea la niveluri foarte ridicate și împinge salariile în sus, scrie Pymes y autónomos.

„Nu am niciun muncitor”, a declarat Sergio Bog, metalurgist, fierar și sudor cu peste 30 de ani de experiență, într-un interviu acordat podcastului Sector Oficios. El este un martor direct al realității situației din sector.

Își amintește că începuturile sale nu au fost ușoare. Deși voia să învețe cât mai curând posibil, spune că „nu mă lăsau să sudez”. În ciuda insistențelor ca cineva să-l învețe, nimeni nu a vrut, așa că a ajuns să învețe prin perseverență și multe ore de practică.

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După cum explică el însuși, totul a început pur și simplu prin „conectarea mașinii și apăsarea pe trăgaci”. Această învățare autodidactă i-a permis să progreseze rapid, iar la doar 18 ani, deja fabrica porți mari pentru clădiri. Astăzi lucrează în propriul atelier, departe de structura familială în care și-a început cariera profesională, acumulând peste trei decenii dedicate metalului.

"Oamenii nu vor să fie sudori"

După atâția ani de activitate în domeniu, Sergio înțelege clar care este principala problemă a sectorului. „Oamenii nu vor să fie sudori”, rezumă el.

De asemenea, explică situația pe care o trăiește zilnic la compania sa: „Problema acum este că nu există sudori. Oamenii nu vor să facă această meserie, iar eu sunt copleșit de muncă”.

Cererea este atât de mare încât recunoaște că își poate permite să aleagă proiectele care îl interesează cel mai mult. Cu toate acestea, lipsa profesioniștilor l-a obligat să caute și alte soluții.

„Nu am angajați, de aceea am utilaje”, spune el tranșant. Automatizarea îi permite să mențină ritmul de producție, în ciuda dificultăților de a găsi personal calificat.

Banca Spaniei a atras în repetate rânduri atenția că multe companii recunosc că deficitul de muncitori calificați le încetinește o parte din activitate, în special în sectoarele industrial și al construcțiilor.

Deficitul de sudori este confirmat pe deplin de datele de pe piața muncii. Spania are nevoie de cel puțin 20.000 de profesioniști pentru a acoperi cererea existentă. În plus, peste 12% dintre angajații din industrie au mai mult de 60 de ani, ceea ce anunță noi valuri de pensionări în următorii ani.

Salariile pot ajunge şi la 5.000 de euro

Potrivit Randstad, în 2024 au fost semnate peste 89.000 de contracte pentru posturi tehnice în industrie. Sudorii s-au aflat în fruntea clasamentului, cu 27.857 de contracte, urmați de operatorii de mașini de frezat, cu 22.459 de contracte.

În prezent, compania are peste 1.100 de locuri de muncă disponibile pentru sudori, tehnicieni electromecanici, operatori de mașini de frezat, strungari, montatori electricieni, asamblori mecanici și tehnicieni electroniști.

Cererea ridicată se reflectă și în salarii. Un sudor poate câștiga între 1.800 și 2.500 de euro pe lună, însă cei care dețin certificări avansate sau acceptă să lucreze în străinătate pot ajunge la venituri de peste 5.000 de euro pe lună.

În cazul lui Sergio, o mare parte din afaceri provine din străinătate. „Cei mai mulți sunt englezi, belgieni, norvegieni sau suedezi”, explică el.