Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Extrem de nervos la duelul cu Lyon, din Europa League, Răzvan Lucescu a fost eliminat şi a acuzat arbitrajul

PAOK Salonic, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, s-a calificat în play-off-ul pentru optimile Europa League, în ciuda înfrângerii suferite în ultima etapă, 2-4, în deplasare, cu Olympique Lyonnais.

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 13:30
Răzvan Lucescu a fost eliminat în meciul Lyon - PAOK, 4-2, din Europa League Răzvan Lucescu a fost eliminat în meciul Lyon - PAOK, 4-2, din Europa League - Profimedia (imagine ilustrativă)

PAOK Salonic a încheiat pe locul 17 grupa de Europa League şi ar urma să dea piept, în play-off-ul pentru optimi, cu una dintre echipele care au încheiat grupa pe locurile 15, Steaua Roşie Belgrad, sau 16, Celta Vigo.

În ciuda calificării obţinute, înfrângerea suferită la Lyon îi costă extrem de scump pe greci. Konstantelias a fost eliminat în prima repriză, la 1-1, şi va rata cel puţin un meci din play-off, iar, în plus, antrenorul Răzvan Lucescu a văzut şi el cartonaşul roşu şi ar urma să fie suspendat la dubla din play-off.

De altfel, Răzvan Lucescu a fost extrem de nervos pe tot parcursul confruntării din Franţa. Tehnicianul român a văzut cartonaşul roşu în minutul 83, când gazdele jucau deja în superioritate numerică şi au obţinut şi un penalty, la scorul de 2-2.

Articolul continuă după reclamă

La finalul partidei, Răzvan Lucescu a atacat în termeni duri maniera de arbitraj a brigăzii conduse de spaniolul Ricardo de Burgos Bengoetxea. Lucescu a precizat că "maniera de arbitraj" a fost oribilă şi a insinuat inclusiv că s-ar fi făcut tot posibilul ca francezii să câştige, acuzând, printre altele, că la primul gol al gazdelor ar fi fost fault în atac, iar în cazul lui Konstantelias s-ar fi acordat mult prea uşor al doilea cartonaş galben.

Trebuie precizat că, înainte de startul partidei de la Lyon, pe Parc Olympique Lyonnais s-a ţinut un moment de reculegere în memoria celor şapte fani ai lui PAOK Salonic care şi-au pierdut viaţa într-un tragic accident de circulaţie în România. Microbuzul cu fanii greci se afla în tranzit în ţara noastră, ultraşii lui PAOK îndreptându-se către Franţa, tocmai pentru a asista la meciul dintre Lyon şi formaţia antrenată de Răzvan Lucescu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razvan lucescu eliminat razvan lucescu acuze lyon paok
Înapoi la Homepage
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare?
Observator » Sport » Extrem de nervos la duelul cu Lyon, din Europa League, Răzvan Lucescu a fost eliminat şi a acuzat arbitrajul