A pornit de la un salariu de 200 de euro în România, azi are propria afacere în Spania: "Mi-am asumat riscul"

În spatele multor mici afaceri din regiunea spaniolă La Rioja se află povești de muncă și adaptare. Este și cazul lui Gregori, un român care a ajuns în Spania în căutarea unei oportunități mai bune și care, în timp, a devenit antreprenor.

Gregori a plecat din România la vârsta de 20 de ani. În țară lucra într-o brutărie, unde câștiga aproximativ 200 de euro pe lună. A ajuns în La Rioja fără să știe exact ce îl așteaptă, dar hotărât să își schimbe viața. Primul loc de muncă a fost ca păstor, un job care îi aducea un venit de cinci ori mai mare decât cel din România, relatează publicaţia Cope.

După doi ani, Gregori s-a întors la meseria pe care o cunoștea cel mai bine. A început să lucreze într-o mică brutărie din orașul Arnedo, unde a făcut pâine și dulciuri timp de 16 ani.

O afacere închisă, apoi relansată

Cu aproximativ doi ani în urmă, brutăria, cu o istorie de peste 70 de ani, a fost nevoită să se închidă. Lipsa unei generații care să preia afacerea și dificultatea meseriei au dus la acest pas. Pentru Gregori, închiderea a fost un moment greu: locul devenise pentru el o a doua casă.

După un an de birocrație și eforturi, a reușit să își deschidă propria brutărie, păstrând rețetele și tradiția locală.

"Suntem un magazin mic. Dacă inovăm, nu știm dacă va funcționa sau nu. Când am redeschis, ne-am asumat un risc mare. De aceea mai lucrez și într-o altă firmă, cu jumătate de normă, iar seara pregătesc aluatul pentru ziua următoare. Ce producem nu rămâne mai multe zile pe raft, tot ce vindem este proaspăt", povesteşte Gregori.

Un exemplu care nu este singular

Cazul lui Gregori nu este unul izolat. Potrivit datelor Regimului Special al Lucrătorilor Independenți (RETA), în La Rioja sunt 2.756 de lucrători pe cont propriu de origine străină. În ultimul an, regiunea a înregistrat o creștere de 145 de afiliați veniți din afara Spaniei, dintre care 7% sunt lucrători independenți.

Studiile arată că românii se numără printre principalele comunități de origine ale antreprenorilor din Uniunea Europeană stabiliți în La Rioja, alături de italieni.

