Prosumator doar cu baterii de stocare. Este scenariul luat în calcul de autorități, care vor ca energia produsă de panourile fotovoltaice să nu mai fie trimisă direct în rețea, ci folosită atunci când consumul este mai mare. În România, doar o treime dintre prosumatori au şi capacităţi de stocare. Aşa că şi programul Casa Verde din acest an va suferi modificări: banii de la stat merg tot către baterii.

Florin Ion şi-a montat panouri şi baterie în ultima ediţie a programului Casa Verde. 10 kW au panourile şi 16 kW bateria. "Acoperă mai mult de sută la sută din consum. O mare parte din energie merge în reţea. Chiar dacă programul casa verde n-ar fi obligat instalarea unei baterii de stocare, o făceam din resurse proprii. Panourile îţi dau posibilitatea să produci energie electrică, bateria îţi dă posibilitatea s-o stochezi şi s-o foloseşti când ai tu nevoie de energie mai mult", a declarat Florin Ion, prosumator.

Toţi prosumatorii ar putea fi obligaţi să-şi monteze baterii de stocare

Toţi prosumatorii ar putea fi obligaţi să-şi monteze baterii de stocare, în aşa fel încât surplusul de energie să nu mai fie direct transmis către reţea, ci stocat în baterii şi utilizat atunci când consumul este mai mare. "A nu mai permite în viitor să instalezi fotovoltaice şi să injectezi în sistem fără să ai şi stocarea asigurată. În aşa fel încât dezechilibrele, care în anumite zone devin critice, să nu fie amplificate", a declarat Ilie Bolojan, premier interimar. În plus, sistemele ar putea fi şi dispecerizate, adică distribuitorii ar putea avea acces la instalațiile prosumatorilor pentru a decide când energia este stocată în baterii și când este livrată în rețea.

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"Din cei 350.000 de prosumatori, doar 100.000 au baterii de stocare. Şi au posibilitatea de a injecta energie în reţea şi din acumulatori. Ceilalţi injectează în reţea surplusul produs în timpul zilei. Cei mai mulţi prosumatori au un surplus de energie pe care îl injectează în reţea", a declarat George Truşcă, instalator fotovoltaice. Schimbări apar și în programul Casa Verde. Vor fi finanţate în acest an doar bateriile de stocare. Programul are un buget de 400 de milioane de lei şi ar trebui să înceapă în curând.

"Ar fi necesar din partea statului un aport de 10.000 de lei, iar beneficiarul să vină cu 20%, undeva la 2.000 de lei. Cu 12.000 de lei putem lua o baterie de stocare de 16 kWh. Ar fi suficientă pentru o casă de aproximativ 150 de mp, care are un consum de 500 de kW lunar. Acoperă întreg consumul şi chiar am putea ajuta reţeaua naţională au aproximativ 5 kW din aceştia 16, poate în acest interval în care suntem foarte vulnerabili", a declarat Florin Diaconu, instalator fotovoltaice. Prosumatorii joacă un rol vital în sistemul energetic. Joi, au reuşit să livreze în rețea aproape 700 MW, cam cât produce reactorul 2 de la Cernavodă.