Pentru un pahar de vin bun, nu trebuie să plecați prea departe. Pe dealurile Prahovei, e în acest weekend ca în Italia. Cu plimbări printre mașini de epocă, degustări de vin și preparate delicioase. Dar și petreceri ca pe Riviera italiană.

Podgoriile de aici au recreat cele mai spectaculoase zone turistice din Italia. Și au asezonat totul cu preparate și vinuri specifice. La intrarea în paradisul italian, înconjurat de viță de vie, fiecare a primit câte un pașaport care să îi servească în călătoria celor 5 regiuni iubite de turiști. Excursia începe în Veneția... apoi continuă cu coasta Amalfi, unde ne răsfățăm cu delicatețe din sudul peninsulei.

"Avem burrata cu roșii, avem caracatițe cu ulei de măsline și lămâie, bruschete cu anșoa cu lămâie și ardei iute și o brânză specific italiană, focaccia, grisine, ulei de măsline, un vin foarte special", spune Sorin Sorescu.

Laura și Bogdan s-au îndrăgostit pe loc de frumusețea zonei.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Poze ați reușit să faceți?

Laura și Bogdan: Bineînțeles, categoric. Și am început să trimitem din ele familiei și prietenilor și au spus "când ați plecat?" […] Combinația vin mașini n-are cum să dea greș niciodată!

Și ceilalți vizitatori au rămas impresionați de peisaje.

"Ce îmi place cel mai mult e acest vibe. Sunt foarte multe elemente specifice Italiei"

"Absolut toate sunt exact ca acolo și asta îmi face o plăcere extraordinară"

"Îmi place atmosfera, îmi place că e liniștit, te poți relaxa și deconecta de agitația din oraș" spun oamenii.

Continuăm călătoria și ajungem în Sicilia, întâmpinați tot cu vin și gustări specifice insulei.

"O combinație foarte interesantă din două soiuri de struguri roșii. Ca stil de vinificație, strugurii au fost zdrobiți și au stat în contact cu pielița o oră, maxim două. Dându-i vinului o culoare foarte frumoasă, o culoare pală" spune Andrei, somelier.

Din excursie nu putea lipsi Toscana.

"O experiență completă italiană nu era posibilă fără mașinile de epocă, cele care au circulat pe străzile din Italia. Vorbim despre Fiat 500, Ducati sau Alfa Romeo, dar și celebrele Vespa, care încă circulă pe străzile din Italia" spune reporterul Observator Andreea Petrescu.

Ultima oprire este în Piemont, însă excursia pe tărâmul italian nu s-a oprit acolo. Cine s-a simțit norocos, s-a putut înscrie la o tombolă cu premii. De la vinuri sau parfumuri până la coliere cu diamante.