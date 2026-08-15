Depăşirile riscante au provocat încă două tragedii pe şoselele din România. Cinci oameni au murit la doar câteva ore distanţă. În Brăila, o cameră de bord a filmat imagini cumplite: un impact devastator care a luat viaţa unui cuplu. În Mureş, a pierit o întreagă familie: un copil de trei ani şi părinţii lui. România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea rutieră.

E greu de privit ce se întâmplă într-o singură secundă de neatenţie. Un viraj, apoi un impact imposibil de evitat. Şoferul de 55 de ani nici nu apucă să intre bine pe contrasens, că loveşte microbuzul care venea din faţă. "Cu siguranţă distanţa în mers nu se respectă. Un autoturism la 60 km/h circulă, probabil, cu 50 m/s. Asta înseamnă că am nevoie de o distanţă de 2 secunde ca să opresc în 50 de metri", a declarat Emil Gâtej, expert conducere defensivă.

Tragedie şi în Mureş

Şi el, şi soţia, şi-au pierdut viaţa pe loc. Pentru martorii care vin într-un suflet la locul accidentului, imaginile sunt şocante. În microbuzul aruncat pe marginea drumului, şoferiţa îi avea alături pe cei trei copii ai săi, de 4, 7 și 9 ani. Toţi au fost răniţi. La câteva ore distanţă, în drum spre Braşov, lângă Sighişoara, o altă familie şi-a găsit sfârşitul. Bărbatul de 30 de ani care era la volan, soţia lui de 27 de ani şi copilul de doar trei ani nu au mai avut nicio şansă.

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"Au rezultat şapte victime, dintre care trei cod negru, trei cod verde şi una cod roşu. Printre victimele de cod negru s-a aflat şi un copil de aproximativ 3 ani", a declarat Bogdan Donath, ISU Mureş. În accident a fost implicat şi un camion al Armatei. Ca să evite impactul, militarul a virat la stânga şi a ajuns cu roata peste maşina condusă de un bărbat de 72 de ani. Scos cu greu dintre fiare, a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD. Specialiştii în conducere defensivă explică şi care sunt greşelile fatale.

"Din păcate, aceste două accidente au în comun în primul şi în primul rând graba. Faptul că conducătorii auto, şi foarte mulţi din păcate, manifestă acest comportament de ase grăbi nejustificat şi de a efectua manevrele de depăşire foarte brusc, brutal, din scurt. Merg până pe bara celui din faţă şi apoi foarte brusc trag de volan", a declarat Emil Gâtej, expert conducere defensivă. În fiecare an, în România au loc între 150 şi 250 de accidente rutiere din cauza depăşirilor sau a pătrunderii pe contrasens. La fel de adevărat e că, în multe accidente, de vină este şi infrastructura rutieră.