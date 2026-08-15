Weekend plin de savoare la munte. În localitatea Ciocăneşti, din Suceva, are loc zilele acestea celebrul festival al păstrăvului. Prăjit simplu sau cu mălai, cu smântână, afumat, în ciorbă sau frigărui, păstrăvul este evident vedeta din farfurii. Iar turiştii au venit de departe să savureze această delicatesă.

Păstrăvul a fost vedeta acestui weekend la Ciocănești, unde gospodinele din comună au pregătit rețete pentru toate gusturile.

"Sărmăluţe în foi de viţă cu păstrăv, sărmăluţe cu foi de varză cu păstrăv, păstrăv prăjit, pe grătar şi ciorba ciocăneşteană cu hribi şi smântână şi borş cu păstrăv", a spus Mihaela Ioneac, reprezentant păstrăvărie Ciocănești.

Toate bucatele au fost gătite cu păstrăv crescut în bazinele locale.

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"Lumea zice că e un altfel de borş. Secretul e că folosim legume proaspete, peştele proaspăt. Din bazin direct în ceaun", a explicat Vlad Moroșan, reprezentant păstrăvărie.

Cele mai apreciate preparate de la festival au fost ciorba ciocăneșteană, un preparat specific zonei, recunoscut la nivel național și înregistrat la OSIM, dar și sarmalele cu păstrăv.

"Sărmăluţele sunt cu carne din păstrăv din crescătoria proprie, în frunză de sfeclă. Aşa se fac local. Cu mămăliguţă. Sarmalele fără mămăligă mai greu. Şi un ardei pentru cie care iubesc un pic picant", a afirmat Roxana Hîrceag, reprezentant păstrăvărie.

"Păstrăvul din zonă e foarte bun, e natural crescut. Ar fi intersant pentru toat lumea să încerce şi ciorba ciocăneşteană, care e o delicatese culinară", a spus o persoană.

Preparatele din păstrăv i-au cucerit și pe turiștii străini

Preparatele din păstrăv i-au cucerit chiar şi pe turiştii străini.

"Suntem din Spania. Suntem într-o vacanţă de 2-3 săptămâni şi am oprit aici din întâmplare ieri şi suntem fericiţi. Nu ne aşteptam să fie aici un festival. E minunat, ne bucurăm foarte mult."

"Nu am mai încercat niciodată ceva asemănător. Este bun, îmi place", au spus turiştii străini.

Iar între două porţii de păstrăv, turiştii au avut parte şi de muzică, tradiţii şi concursuri.

"Concurs de pescuit, paradă populară tabără de pictură, spectacol folcloric, o serie întreagă de evenimente care să facă cele două zile pline", a declarat Radu Ciocan, primarul comunei Ciocănești.

"Am văzut parada cailor şi a trăsurilor, urmează să mâncăm saramură de păstrăv, care tot e laudată pe internet şi numai", a spus un vizitator.

Cât costă preparatele la Festivalul Păstrăvului din Ciocănești

Cu smântână în ciorbă, sau borş, în sarmale sau afumat, păstrăvul cucereşte prin gustul său natural şi autentic. Cel mai rapid îl putem găti prăjit. În 5-10 minute păstrăvul este gata.

O porţie de trei sarmale costă 20 de lei, la fel şi borşul de păstrăv. Ciorba ciocăneşteană costă 30 de lei, iar pentru un păstrăv afumat, prăjit pe grătar sau în mălai, turiştii plătesc 40 de lei. Festivalul Păstrăvului continuă şi mâine, la Ciocăneşti.