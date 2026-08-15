Black Friday are și o variantă estivală. În perioada cu cele mai mici vânzări, retailerii dau startul reducerilor în speranța că ne face câte ceva cu ochiul din oferta de electronice și electrocasnice. Mulți însă privesc, constată și merg mai departe. Statisticile arată că, în ultimele luni, românii au cumpărat cu 15% mai puține produse de acest fel.

"Nu caut nimic, numai special. voiam să văd ce au"

"Arunc o privire și la Black Friday, în cazul în care e ceva la ofertă" spun cumpărătorii.

Reduceri sunt. Și la raft, și în online.

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Cumpărător: Telefon vrem să cumpărăm.

Reporter: Profitați de perioada de Black Friday de vară?

Cumpărător: Da. Am cumpărat un televizor foarte ieftin. Undeva la vreo 30% reducere.

Produsele cu reduceri de mii de lei

În cazul telefoanelor, discounturile pornesc de la câteva sute de lei și pot depăși 1.500 de lei. Televizoarele au reduceri și de 3.000 de lei, pentru unele modele. Iar frigiderele și mașinile de spălat costă mai puțin cu aproximativ 20%.

"Cred că cel mai bine vă pot da un discount maxim undeva la 30%, găsim televizoare. Pe partea de , unde și aici avem o ofertă foarte generoasă cu 40% reduceri, partea de electrocasnice cu 20-25% reduceri. În perioada aceasta s-au căutat foarte mult aparatele de aer condiționat, cât și partea de televizoare, având Campionatul Mondial, iar acum este Campionatul European de înot" spune Lucian Chițu, director magazin.

E o perioadă bună și pentru achiziția unui aparat de aer condiționat.

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Prețurile au scăzut chiar și cu 30%

Prețurile au scăzut chiar și cu 30% în cazul acestor produse. În mod tradițional, Black Friday are loc, în toată lumea, în ultima zi de vineri din noiembrie. Cu calculele pe minus, retailerii au schimbat însă strategia.

"Evident că e o strategie de marketing, dar în același timp are și consecințe de epuizare de stocuri, de rotație de stocuri. Omul, de când a fost inventat, are un ochi pentru nou, pentru promoție, pentru faptul că el câștigă ceva. Când vede că o să câștige ceva, e mai atent pentru că, în capul lui, dacă ia la același preț clasic, parcă pierde ceva. Luna august este tradițional cea mai proastă din vânzările de comerț. Oamenii și-au dat banii pe concedii, sunt pe plajă, n-au chef de cumpărături. Și atunci toată lumea încearcă să vândă un pic mai mult" spune expertul în marketing Cristian Birta.

"Avem discount-uri pentru o serie de categorii din magazin. Practic în orice zonă a magazinului ești te întâmpină un discount. Dacă vorbim de produse de sezon, cum ar fi aerele condiționate, și acolo sunt discount-uri. Avem acest automat de cafea cu carafă, un discount de 500 de lei" mai spune Octavian Chivu, manager magazin.

Vânzările sunt într-un continuu declin, arată datele de la Statistică, segmentul electrocasnicelor mari fiind cel mai afectat.