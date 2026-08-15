A fost spectacol total, pe litoral, de Ziua Marinei. Mai bine de zece mii de oameni au urmărit parada militară şi s-au bucurat de demonstraţiile de luptă oferite de nave şi avioane. Observator a avut singura echipă de jurnalişti care a însoţit piloţii elicopterelor Puma Naval la salutul publicului, cel mai aşteptat moment al zilei. Pentru al doilea an la rând, preşedintele Nicuşor Dan a ales să nu participe la festivităţi. A venit însă premierul Ilie Bolojan, care a avut parte de huiduieli în timpul discursului.

O mare de oameni s-a adunat pe faleza din Constanţa pentru a asista la festivităţile de Ziua Marinei. 3.500 de militari români şi străini au defilat la malul mării. Iar zeul Neptun a dat startul demonstraţiilor navale şi aeriene. Au fost mii de oameni pe faleză, iar toate privirile au fost aţintite pe mare şi pe cer. Peste 50 de nave şi ambarcaţiuni au participat la evenimente alături de 15 aeronave militare şi civile.

Ilie Bolojan, huiduit în timpul discursului

Vedetele zilei au fost elicopterele Puma Naval, care s-au ridicat de la baza Mihail Kogălniceanu. Observator a avut singura echipă de jurnalişti care i-au insoţit pe piloţi în misiunea festivă. "Trăim mereu la înălţime acest moment. Este un moment cu o semnificaţie deosebită pentru marina română şi pentru poporul român în această zi de 15 august", a declarat Andrei Coman, pilot de elicopter. Spectacolul de deasupra mării a fost completat de piloţii de acrobaţie, de focuri de artificii colorate şi de salturile paraşutiştilor.

Articolul continuă după reclamă

De pe cer, privirile s-au întreptat spre mare, unde militarii au simulat respingerea unui atac aerian. Tunetul artileriei i-a luat pe spectatori prin surprindere. Spectacolul a fost completat de avioanele F-16, urmărite de cei mici cu binoclul. Marele absent al festivităţii a fost preşedintele Nicuşor Dan, care lipseşte de la Ziua Marinei pentru al doilea an la rând. Aşa că fanfara militară i-a acordat onorurile premierului Ilie Bolojan. Discursul său a fost marcat de huiduieli.

Festivităţile de Ziua Marinei se reiau în această seară, la Constanţa, cu un concert de muzică de fanfară, urmat de retragerea cu torţe a militarilor Forţelor Navale.