Dacă şoselele din Romania ar fi o fotografie, ar fi aproape alb-negru. Griul, albul şi negrul domină preferinţele şoferilor români, în timp ce maşinile în culori vii abia dacă îşi mai găsesc locul în trafic.

Șoselele din România sunt tot mai fără culoare. Griul este culoare care domină pe şosele. Anul trecut a fost cea mai căutată nuanţă pentru maşinile noi, dar și second-hand.

Reporter: De ce ați ales să vă luați gri?

Șofer: Așa mi-a plăcut culoarea. Mi-a plăcut culoarea, arată bine.

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Reporter: La zgârieturi, sau ceva mai grav, se vede rău?

Şofer: Nu, se vede, nu, e ok în privința asta.

Şofer: Griul să zicem ca mai acoperă. Stau și în zona unde se tot construiesc blocuri și imediat cum o speli, se pune înapoi.

Reporter: Ajută culoarea, nu?

Şofer: Da, da

Nu e doar o modă, spun specialiştii. Griul a devenit alegerea sigură: se potriveşte aproape oricărui model, rezistă la praf şi ascunde mai bine zgârieturile.

Rezistă un pic mai bine la murdărie și totodată se pot realiza mai ușor în caz de necesar de reparație. Există producători care au observat această apetență a clienților pentru anumite culori și încearcă să le păstreze toate la același preț, explică Mădălin Ene, director general reprezentanţă auto.

Preferinţele românilor se schimbă în funcţie de tipul maşinii

La second-hand conduc detaşat griul, negrul și albul. La maşinile noi, albul urcă pe locul doi, iar albastrul completează podiumul. Pentru Sebastian, alegerea a venit firesc. Este deja la a doua mașină albastră.

"De ce albastru? Pentru că îmi place, mi se pare o culoare plăcută, discretă și ușor de întreţinut. Am ales această culoare pentru că praful şi micile zgârieturi nu sunt aşa evidente. Nu prea se văd, dacă te uiți. Dacă era mai deschisa culoarea sută la sută se vedea", spune Sebastian, proprietar maşină.

La polul opus sunt culorile care întorc capetele, dar apar rar în trafic. Cum ar fi violetul. Anul trecut, mai puțin de 3000 de vehicule, noi şi second-hand la un loc, au fost înmatriculate în această nuanţă.

Faptul că românii preferă mașinile în culori neutre se vede cel mai bine de sus. În această parcare sunt peste 200 de autoturisme. Aproape toate sunt gri, albe sau negre. Mașinile în culori vii sunt atât de puține, încât le poți număra pe degete.

Când vine vorba de reparaţii, culorile spectaculoase pot veni cu o surpriză pe deviz.

"Mașinile care au o nuanță un pic mai sofisticată, cele mov, cele vișinii, cele portocalii, acolo este foarte greu de făcut vopseaua, diferențele sunt foarte mari, sunt colosale. Un litru de negru e între 200 și 600 de ron. Iar un litru de mov perlat sau gri perlat, adică cu sidef în ele, cu anumite nuanțe, ajung până la 1500-2000 de lei. O polisare pleacă de la 800-1000 de ron. la o mașină medie și la o maşină mare 1.500-2.000 de ron", explică Valentin Pleşa, specialist cosmetizare auto.

Fenomenul nu este doar românesc. Şi la nivel mondial domină aceeaşi paletă sobră. Albul a fost cea mai produsă culoare în 2025, urmat de negru şi gri. Împreună, cele trei nuanţe au echipat aproape trei sferturi dintre automobilele fabricate anul trecut.