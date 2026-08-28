Catastrofa din Nepal, pe cale să se repete din clipa în clipă. Oamenii au fost informaţi să evacueze zona

Catastrofa din Himalaya s-ar putea repeta, în acelaşi loc. Lacul format după prăbuşirea gheţarului a început deja să se reverse. Autorităţile au emis o avertizare de inundaţii severe, iar căutarea supravieţuitorilor puhoaielor de acum două zile a fost suspendată. Între timp, bilanţul dezastrului a atins cifre năucitoare: 543 de morţi şi cel puţin 1500 de dispăruţi!

Scenele teribile ale dezastrului natural care a lovit zona montană dintre Nepal şi China s-ar putea repeta oricând. Peste două milioane de metri cubi de apă amestecată cu gheaţă, noroi şi pietre s-au acumulat în lacul format după prăbuşirea gheţarului.

Autorităţile au dat alarma imediat ce apa a început să se reverse. Localnicii au fost trimişi cât mai departe de albie, în speranţa că vor fi evitate şi alte pierderi de vieţi omeneşti

"Când ghețarii se retrag, eliberează și ei multă apă topită. Această apă, de obicei, nu se poate scurge. Este afectată de materialul pe care ghețarul l-a erodat anterior. Sunt așa-numitele lacuri proglaciare care pot fi foarte, foarte periculoase", a explicati Mathias Vuille, profesor la Universitatea Albany

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"Locația mea actuală se află la 2,5 kilometri de portul Gyirong. Această zonă a fost grav blocată de alunecarea de teren din ziua precedentă. Inițial, Plănuisem să începem astăzi operațiunile de dragare pentru căutare și salvare. Din cauza alertelor de inundații pentru râul Donglin Zangbo și a riscului potențial al unei noi ruperi a lacului-barieră, am suspendat toate operațiunile la fața locului", a declarat Xu Xingguo, soldat în regimentul de apărare al graniţei.

La mai bine de 48 de ore de la momentul viiturii, sunt şanse minime ca cei dispăruţi să mai fie găsiţi în viaţă.

"S-au făcut 48 de ore. Ce se întâmplă? Unde sunt? Sigur, vedeţi că familia mă susține. Dar toată lumea își varsă pe rând lacrimile, le șterge și se întoarce la muncă. 10 tați sunt acolo și 20 de copii sunt aici pentru mine, lucrând. Prin asta trec", a spus soţia unui bărbat dispărut.

Până la momentul alertei, salvatorii au scotocit clipă de clipă zona cu buldozere şi utilaje de şantier, cu vehicule militare, cu drone, din bărci penumatice sau elicoptere. În unele cazuri, cu succes - mai mulţi răniţi au fost recuperaţi din mlaştinile nămoloase formate în văile dintre sate.

De fiecare dată când aterizează un elicopter, oamenii caută cu nerăbdare să vadă dacă cineva cunoscut a scăpat. Cei care își găsesc pe cei dragi simt ușurarea.

"Niciunul dintre noi nu a dormit aseară și nu cred că vor dormi nici în seara asta. O mare salvare trebuie să aibă loc astăzi, pentru că am auzit că va ploua în weekend", a spus soţia unui bărbat dispărut

Pentru alţii. nu a mai fost nimic de făcut.

Potrivit oficialilor de la Crucea Roşie, numărul total al celor afectaţi de catastrofa din Himalaya a depăşit 93 de mii. 17 mii dintre ei sunt copii.