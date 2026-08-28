Unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi regi din Europa s-a stins la vârsta de 89 de ani. Norvegia este în doliu după moartea lui Harald al cincilea. Supranumit cu Regele Poporului, avea legături şi cu Casa Regală a României. Cel mai vârstnic suveran al Europei este plâns acum de norvegieni, după 35 de ani de domnie în care a modernizat monarhia, a adus prosperitate ţării şi a unit-o în momentele grele.

Ultima apariţie în public a monarhului a avut loc la jumătate lui iulie, când a primit la Palatul Regal naţionala de fotbal a Norvegiei care reuşise cea mai bună performanţă din istoria sa la Cupa Mondială.

Norvegienii îşi plâng suveranul

Dispariţia regelui Harald al V-lea a umplut cu tristeţe sufletul localnicilor. Îşi adorau suveranul care transformase monarhia într-o instituţie apropiată de popor.

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"A fost un rege care ne-a încurajat, a fost amuzant, serios şi grijuliu. A arătat că îşi iubeşte toţi supuşii. Întotdeauna!", a declarat un norvegian.

"A fost regele meu întreaga mea viaţă!", a adăugat altă persoană.

"A fost ca o stâncă pentru naţiunea noastră, mai bine de 30 de ani", a precizat un alt cetăţean.

Mii de oameni au adus flori în faţa Palatului Regal

Suveranul suferea de o boală rară a sângelui şi era internat la spital de 10 zile. Mii de oameni s-au adunat în faţa Palatului Regal după tristul anunţ şi au umplut trotuarul cu flori.

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Regele care a luptat nouă ani pentru femeia iubită

Născut în 1937, Harald al V-lea a avut o viaţă tumultoasă. La trei ani, a fugit cu familia din Norvegia pentru că ţară fusese invadată de nazişti. A crescut în Statele Unite şi a studiat în Marea Britanie. După ce a revenit acasă, a luptat nouă ani pentru iubirea lui, o femeie din popor, şi a ameninţat că nu se urcă pe tron dacă nu este lăsat să se căsătorească cu ea. Iar un discurs progresist, ţinut în 2016, l-a făcut faimos şi apreciat în lumea întreagă.

"Norvegienii sunt fete care iubesc fete, băieţi care iubesc băieţi şi băieţi şi fete care se iubesc unii pe alţii. Norvegienii cred în Dumnezeu, în Allah, în tot şi în nimic. Cu alte cuvinte, voi sunteţi Norvegia. Noi suntem Norvegia!", a declarat Regele Harald al Norvegiei în trecut.

Haaland, regele fotbalului din Norvegia, a fost unul dintre primii care a trimis un mesaj de adio după moartea monarhului.

Legătura regelui cu Casa Regală a României

Mesaje de condoleanţe au venit de la toate Casele Regale, inclusiv din România. Regele Mihai I a fost văr cu Regele Harald al Norvegiei.

"Regele pe care l-am avut, nu am mai avut niciodată unul ca el. A fost alături de noi încă din cel de-al Doilea Război Mondial, printr-o dezvoltare uriaşă a națiunii noastre. Noul rege va fi diferit, pentru că aceasta este rolul său, să fie regele timpurilor viitoare", a transmis un tânăr.

Noul rege al Norvegiei este Haakon, fiul regelui Harald, căsătorit şi el cu o fată din popor - Mette-Marit. Urcă, însă, pe tron într-un moment delicat pentru monarhie. Anul acesta, primul copil al soţiei, pe care aceasta îl are dintr-o altă relaţie, a fost condamnat la închisoare pentru viol şi violenţă domestică.

Noul cuplu regal mai are doi copii, un băiat şi o fată. Prinţesa Ingrid, prima în ordinea succesiunii la tron, a atras atenţia în decembrie 2021, când avea 17 ani şi a urcat într-un avion de vânătoare F-16. Aparatul de zbor face parte acum din flota Forțelor Aeriene ale României.