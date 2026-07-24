Resturi din dronă şi din rachetă, găsite în Buzău. În Brăila s-au găsit un crater şi bucăţi de rachetă aer-aer

Ministerul Apărării a anunţat, vineri seară, că echipele din teren au identificat resturi din drona doborâtă şi din racheta interceptoare în judeţul Buzău. De asemenea, un crater şi rămăşiţe ale unei rachete aer-aer au fost găsite în judeţul Brăila. În urma impacturilor, nu s-au înregistrat victime şi nici pagube.

"Echipele Ministerului Apărării Naţionale aflate în teren au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării de vineri, 24 iulie, a unei drone de către o aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române. Astfel, resturi din dronă şi din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina, judeţul Buzău, iar un crater şi rămăşiţe ale unei rachete aer-aer în zona Tătaru, judeţul Brăila", anunţă, vineri seară, Ministerul Apărării.

Instituţia precizează că nu s-au înregistrat victime şi nici pagube materiale.

"Perimetrele au fost securizate, iar elementele rezultate au fost ridicate în vederea expertizării", precizează MApN.

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Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Vineri, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09.39, o ţintă aeriană care evolua la o distanţă de aproximativ 20 km Est de Sulina.

"Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu şi două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situaţiei. La ora 11.02, una dintre cele două aeronave ale Forţelor Aeriene Române a angajat ţinta şi a doborât-o în zona localităţii Padina, din judeţul Buzău", precizează ministerul.

Au fost luate toate măsurile de siguranţă necesare pentru ca angajarea ţintei să aibă loc exclusiv deasupra unor zone nelocuite, eliminând orice risc pentru populaţie.