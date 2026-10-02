Ţările G7 vor elibera 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezerve ca să stabilizeze preţurile

Țările G7 au decis să scoată pe piață 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezervele strategice. Eliberarea se va face treptat, pe parcursul a patru luni, coordonată de Agenția Internațională pentru Energie, pentru a crește oferta și a stabiliza prețurile.

La presiunea lui Donald Trump, țările europene au căzut de acord să elibereze motorină din rezervele strategice pentru a tempera creșterea puternică a prețurilor la carburanți.

Trump: Europa a acceptat să elibereze motorină din stocuri

"Europa tocmai a fost de acord să elibereze o cantitate uriașă din rezervele sale foarte mari de motorină. Procesul va începe imediat", a scris Trump vineri într-o postare pe Truth Social.

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Anunţul a venit după discuțiile purtate vineri de guvernele UE, care au analizat o propunere a Franței ca țările europene să elibereze 50 de milioane de barili de motorină, iar membrii Agenției Internaționale pentru Energie să elibereze alte 50 de milioane de barili de țiței.

Administrația lui Donald Trump le-a cerut marilor țări europene, inclusiv Franței și Germaniei, să scoată din rezerve 100 de milioane de barili de motorină într-un interval de 20 de zile, pentru a stabiliza creșterea prețurilor, înainte de alegerile din SUA, din luna noiembrie.

În caz contrar, amenința că vor interzice exporturile de motorină, măsură care ar reduce oferta de combustibil și pe piețele europene.

Europa se baza în trecut în principal pe importurile de motorină din Rusia și Orientul Mijlociu, însă în ultimii ani a ajuns să depindă tot mai mult de importurile din Statele Unite.

Preţul motorinei la bursă a scăzut azi, nu preţul la pompă

Potrivit Reuters, prețul motorinei a scăzut azi cu aproximativ 5% în Europa și cu 4% în SUA. Este vorba însă de contractele futures de pe bursă, nu de preţul la pompă.

Președintele francez Emmanuel Macron a condus în această după-amiază, prin videoconferință, o reuniune cu liderii G7.

Statele UE au discutat și ele separat azi propunerea Franței de a scoate din rezerve pe piață 50 de milioane de barili de motorină. Asta înseamnă aproximativ 17% din totalul rezervelor de urgenţă de motorină/diesel și combustibil pentru încălzire ale UE, potrivit datelor Eurostat.

Oferta globală de motorină a fost afectată de războiul declanșat de SUA în Iran, dar și de interdicția impusă de Rusia asupra exporturilor, după ce Ucraina a avariat numeroase rafinării rusești. În plus, rafinăriile din China au suspendat şi ele exporturile de combustibil în octombrie, pentru a-și consolida rezervele interne.

Cei 32 de membri ai Agenției Internaționale pentru Energie au convenit în martie să elibereze 400 de milioane de barili din rezervele strategice de petrol, ca răspuns la războiul din Iran, cea mai mare operațiune de acest tip din istorie.