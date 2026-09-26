Ţările vizitate de români care măresc taxele turistice. Guvernele fac rost de bani fără să supere votanţii

Din Spania în Maldive, din Italia în Japonia, tot mai multe ţări măresc taxele turistice pentru a-şi rotunji veniturile la buget. Şi reuşesc să facă asta fără să îşi supere votanţii cu taxe interne care să îi împovăreze.

Pe lângă faptul că fac rost de bani în plus la buget, guvernanţii din aceste ţări reuşesc să ţină în frâu fluxurile de turişti care, în anumite zone, afectează infrastructura sau îi deranjează pe localnici, scriu jurnaliştii de la Financial Times.

Franţa şi Italia strâng, anual, mai bine de un miliard de euro fiecare din astfel de taxe. Anul trecut, taxele turistice din Grecia au crescut cu aproape două treimi. Iar Anglia le-a dat mână liberă primarilor să mărească aceste taxe.

Mateu Hernandez, directorul general al Departamentului de Turism din Barcelona, se mândreşte cu cea mai mare taxă de profil din Europa, instituită în aprilie: 12 euro, pe noapte. Spune că banii sunt folosiţi pentru aparate de aer condiţionat în şcolile de stat. În paralel, turismul mută accentul de pe cantitate, pe calitate, adaugă el.

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Veneţia este un "pionier" în ceea ce priveşte taxele de oraş - a introdus un asemenea tarif încă din 2011, pentru a stăvili numărul uriaş de turişti. "Taxa veneţiană" nu a oprit vizitatorii. Sunt noi şi noi recorduri, iar oficialii se gândesc să crească taxa de la 5-10 euro la 30 de euro.

Asta în contrapondere cu zone precum Manchester în Marea Britanie ori San Diego şi Columbus în Statele Unite, care încă investesc în marketing pentru a atrage mai mulţi musafiri.

În urmă cu zece ani, insulele Baleare au instituit, de asemenea, taxe turistice. Mallorca, Menorca, Ibiza şi Formentera foplosesc aceşti bani pentur investiţii în ceea ce guvernele locale numesc "nevoi structurale ale rezidenţilor". De exemplu, luna aceasta a fost aprobat un pachet de 200 de milioane de euro pentru desalinizare şi supraveghere video. Însă aceşti bani nu au stins nemulţumirile unor localnici, care spun că turismul a împins în sus preţurile la case foarte mult, a suprasolicitat serviciile publice şi a degradat mediul înconjurător. De exemplu, în iulie, au fost proteste violente, reprimate cu gloanţe de cauciuc, în Palma de Mallorca. Localnicii cereau ca numărul de turişti să fie micşorat.

Un raport OECD din această vară arată că ţări precum Noua Zeelandă, Japonia, Malta, Grecia şi Maldive au mărit taxele în ultimii doi ani. Lor li se adaugă oraşe precum Kyoto (o creştere uriaşă de aproape zece ori, în martie).

Oficialii din Amsterdam au prezentat planuri de a impune o taxă de 20%, până în 2030, cea mai mare din Europa.

Jan van der Borg, profesor de management al turismului la Universitatea Catolică din Leuven avertizează că aceste taxe nu sunt un "instrument magic". O taxare prea mică înseamnă bani buni pierduţi la buget, însă un nivel prea crescut înseamnă alungarea turiştilor. Aşa că autorităţile trebuie să găsească un nivel optim.

Bugetul râde, HORECA plânge

Pe de altă parte, cei din industria ospitalităţii nu sunt atât de încântaţi - taxe mai mari înseamnă mai puţini turişti.

De obicei, aceste taxe sunt aplicate la tarifele hoteliere. Ca să nu îi sperie pe turişti, industria absoarbe o parte din aceste taxe şi, implicit, îşi asumă un profit mai mic. În plus, studiile din domeniu arată că tarifele hoteliere nu pot fi mărite mai des de o dată pe an, fără să le fie afectat fluxul de turişti.

Totuşi, în multe oraşe din Europa, taxa de şedere nu este trecută în preţul camerei, ca să nu îi sperie pe turişti la rezervările online. Practic, taxa este anunţată abia la recepţie. În contrapondere, în Marea Britanie tariful total trebuie anunţat din start. Iar asta creşte şansa ca potenţialii turişti să îşi caute vacanţa dorită în altă parte.

Totodată, taxele sunt împărţite în două categorii: procentuale şi sume fixe.

Taxele în zone turistice de pe Glob

Amsterdam - 12.5% din preţul de cazare, fără TVA, în vreme ce turiştii de pe vasele de croazieră plătesc 15 euro

Barcelona - 7-12 euro, în funcţie de cazare, 9-11 euro, pemntru cei care vin cu vase de croazieră

Paris - până la 15.93 euro, de persoană, pe noapte

Mykonos (şi alte insule greceşti) - 10 euro / noapte / hotel de 4 stele // 15 euro / noapte / 5 stele // 20 euro pentru cei care vin cu vase de croazieră

Maldive - 12 dolari pe noapte, pentru resorturi şi hoteluri de lux, plus 17% taxa pentru bunuri şi servicii

Kyoto - taxă pe cazare de la 200, la 10.000 de yeni, plus o taxă stabilită la nivel naţional de 3000 de yeni.

Yellowstone, SUA - 100 de dolari pentru non-rezidenţi, pe lângă taxa de intrare în parc SAU 250 de dolari pentru un permis "America the Beautiful"