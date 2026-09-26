Accidentul rutier în care şi-au pierdut viaţa doi tineri, sâmbătă dimineaţa, în Petroşani, a fost cauzat, cel mai probabil, de neadaptarea vitezei la condiţiile de drum, a anunţat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Hunedoara.

Doi tineri de 19 şi 20 de ani au murit după ce s-au înfipt cu maşina într-un stâlp, în Petroşani

Un grav accident rutier s-a produs, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, pe o stradă din municipiul Petroşani. Doi tineri, de 19 ani şi 20 de ani, şi-au pierdut viaţa după ce autoturismul în care se aflau a ieşit de pe carosabil şi s-a izbit de un stâlp de electricitate.

În urma impactului şi-au pierdut viaţa conducătorul auto, în vârstă de 19 ani, şi un pasager de 20 de ani, ambii din Petrila

Poliţia Municipiului Petroşani a fost sesizată, sâmbătă dimineaţa, despre producerea unui eveniment rutier pe strada Maleia, la faţa locului intervenind echipajele de urgenţă, care au acţionat pentru descarcerarea celor două persoane aflate în autoturism.

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În ciuda intervenţiei echipajelor de prim ajutor, a fost declarat decesul celor doi pasageri. Potrivit primelor cercetări, autoturismul era condus de un tânăr de 19 ani, din Petrila, care, cel mai probabil, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condiţiile de drum. Acesta ar fi pierdut controlul asupra direcţiei, iar autoturismul a lovit un stâlp de electricitate, arată un comunicat al Poliţiei Hunedoara.

În urma impactului şi-au pierdut viaţa conducătorul auto, în vârstă de 19 ani, şi un pasager de 20 de ani, ambii din Petrila. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.