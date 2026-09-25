Industria siderurgică a Ucrainei a murit. ArcelorMittal închide cel mai mare combinat, după atacurile ruşilor

Industria siderurgică a Ucrainei este practic moartă, după ce atacurile cu rachete balistice ale rușilor au scos din funcțiune, din august încoace, toate cele trei mari combinate siderurgice rămase în ţară: Zaporijstal, Kametstal şi ArcelorMittal. În ultimele cinci săptămâni, uzina din Krivoi Rog a fost ținta a patru atacuri cu rachete. Compania a anunțat azi că a oprit activitatea la complexul său siderurgic.

Distrugeri provocate de atacurile rusești anterioare la Krivoi Rog - imagine de arhivă - radiosvoboda.org

Cea mai mare oțelărie din Ucraina, combinatul de la Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, și-a închis azi operațiunile.

ArcelorMittal închide cel mai mare combinat siderurgic din Ucraina

Gigantul metalurgic ArcelorMittal a anunțat vineri că nu mai este în măsură să reia operațiunile în siguranță și sustenabil, în urma unei serii recente de atacuri rusești cu rachete.

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Doar pe 21 septembrie, uzina a fost vizată de patru atacuri. Loviturile cu rachete au ucis cinci persoane, au rănit 17 angajați, dintre care unul rămâne în stare critică, și au provocat daune semnificative instalațiilor de producție.

"Ne vom concentra pe conservarea infrastructurilor pentru ca, atunci când pacea va reveni în sfârșit, opțiunile de reluare a producției să rămână posibile", a declarat Mauro Longobardo, șeful subsidiarei ucrainene a grupului ArcelorMittal.

O altă oțelărie importantă din Ucraina, Zaporizhstal deținută de grupul ucrainean Metinvest, a anunțat pe 17 septembrie că este "ținta unor greve sistematice", iar uzina a fost "complet închisă" în august. Opt angajați au fost uciși acolo, iar alți 30 au fost răniți.

Pe 20 septembrie, Oleksandr Vodoviz, reprezentant al companiei, declara pentru Financial Times că "începând de astăzi, Ucraina nu mai are o industrie siderurgică".

Înainte să fie invadată de Rusia, Ucraina era un important producător mondial de oțel

Până în această vară, potrivit Financial Times, combinatele siderurgice Zaporizhstal, Kametstal și ArcelorMittal, ultimele două din Dnipropetrovsk, realizau aproximativ 90% din producția țării.

Producția sectorului scăzuse deja de la 32,7 milioane de tone în 2023, la 21 de milioane de tone înainte de război și 7,4 milioane de tone în 2025. În ultimii patru ani, Ucraina a pierdut și combinatele situate în regiunile Donețk și Lugansk, ocupate de Rusia.

Înainte de atacurile sistematice ale Moscovei, industria era deja grav afectată de reducerea cotelor UE, blocarea porturilor și pierderea accesului la cărbune cocsificabil.

În august anul acesta producția s-a prăbușit cu 57% față de aceeași perioadă a anului trecut. Mai grav este că sectorul care reprezenta cândva 7% din PIB și 15% din exporturi, se apropie acum de zero.

"Oprirea producției ArcelorMittal în Ucraina ar trebui să pună o presiune suplimentară pe piața europeană", unde compania a exportat "cea mai mare parte a producției sale", a declarat Maxime Kogge, analist la Oddo BHF.

Pe de altă parte, Kogge a subliniat că închiderea combinatului de la Krivoi Rog va pune capăt unor pierderi financiare. ArcelorMittal alocase peste 700 de milioane de dolari pentru a sprijini operațiunile din Ucraina, neprofitabile de la începutul războiului.

ArcelorMittal a continuat să îi plătească pe cei aproximativ 17.500 de angajați ai combinatului de la Krivoi Rog, evitând concedierile, în ciuda nivelului de activitate mai scăzut.

Până la începutul lunii martie, combinatul de la Krivoi Rog nu suferise nicio pagubă gravă. De atunci, Rusia și-a intensificat atacurile împotriva sectoarelor economice cheie din Ucraina, inclusiv cereale și metalurgie, precum și a lanțurilor de aprovizionare.