Tinerii de până la 26 de ani care lucrează part-time ar putea beneficia de taxe mai mici chiar dacă nu sunt elevi sau studenți. În prezent, doar elevii și studenții de această vârstă sunt exceptați de la calcularea contribuțiilor la nivelul salariului minim.

Taxe mai mici pentru tinerii angajați part-time. Măsura ar putea fi extinsă până la 26 de ani - Arhivă

O propunere legislativă de modificare a Codului fiscal prevede extinderea actualei excepții privind plata contribuțiilor sociale pentru contractele part-time. În prezent, excepția se aplică elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani. Pentru aceștia, contribuțiile sociale nu sunt calculate la nivelul salariului minim atunci când venitul obținut din contractul part-time este mai mic decât acesta.

Ce vizează modificarea

Dacă inițiativa va fi adoptată, condiția ca tânărul să fie elev sau student va fi eliminată, iar singurul criteriu va rămâne vârsta de până la 26 de ani. Astfel, de același regim fiscal ar urma să beneficieze și tinerii care nu mai sunt înscriși într-o formă de învățământ. "Un tânăr de 20, 22 sau 25 de ani care a finalizat studiile, le-a întrerupt sau care, din diferite motive, nu se mai află într-o formă de școlarizare poate întâmpina dificultăți cel puțin la fel de mari în găsirea unui loc de muncă precum un tânăr de aceeași vârstă care are calitatea de elev sau student", arată inițiatorii proiectului, citaţi de Mediafax.

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Aceștia susțin că actualul mecanism de calcul al contribuțiilor sociale pentru contractele cu timp parțial poate genera, pentru persoanele care nu beneficiază de excepțiile legale, costuri disproporționate în raport cu venitul obținut. În cazul tinerilor fără experiență, aceste costuri pot reduce disponibilitatea angajatorilor de a le oferi locuri de muncă part-time.

Propunerea îi are în vedere și pe tinerii NEET, respectiv persoanele care nu sunt încadrate în muncă și nu urmează o formă de educație sau de pregătire profesională. Potrivit datelor Eurostat pentru 2025, citate în expunerea de motive, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din România se aflau în această categorie, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană, media UE fiind de 11%.

"Nu ne propunem ca munca part-time să devină o soluție permanentă pentru tineri. Ne propunem ca ea să poată reprezenta primul pas către un loc de muncă stabil, către independență financiară și către o carieră profesională", susțin inițiatorii proiectului. Ptrivit acestora, un contract cu timp parțial poate reprezenta pentru acești tineri o primă legătură cu piața muncii și o etapă către obținerea unui loc de muncă stabil.

Modificarea vizează exclusiv extinderea categoriei de persoane cărora li se aplică excepția din Codul fiscal, fără să schimbe regimul juridic general al contractelor individuale de muncă cu timp parțial. Propunerea este susținută de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR. Inițiativa a primit deja aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES).