Bashar al-Assad a fost condamnat la moarte. Fostul dictator al Siriei se ascunde în Rusia

Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad şi fratele său au fost condamnaţi la moarte, în lipsă, pentru crime împotriva umanităţii şi crime de război comise în timpul conflictului de 14 ani din Siria care s-a sfârşit cu aproximativ 500.000 de morţi, potrivit News.ro.

Sentinţele pronunţate de cea de-a patra instanţă penală din Damasc sunt primele împotriva lui Assad şi a membrilor cercului său restrâns de la sfârşitul celor cinci decenii de putere a familiei Assad, acum 20 de luni.

"Bashar al-Assad a folosit instituţiile statului pentru a comite crime de război şi crime împotriva umanităţii", a declarat judecătorul Fakhareddine al-Aryan în cadrul unei şedinţe de judecată transmisă în direct la televiziunea de stat.

În acelaşi dosar a fost condamnat la moarte şi vărul matern al lui Assad, Atef Najib, care a fost găsit vinovat de coordonarea unei represiuni în provincia sudică Daraa, represiune care a dus la izbucnirea unei revolte şi, ulterior, a războiului civil. În condiţii de securitate strictă, Najib stătea într-o cuşcă, îmbrăcat în uniformă de deţinut, în timp ce judecătorul citea sentinţa.

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Assad şi fratele său, Maher, au fugit în Rusia după căderea guvernului în decembrie 2024 şi au primit azil politic. Noii conducători ai Siriei au solicitat Rusiei să îi predea pe fraţii Assad.

Najib, care a fost sancţionat de Departamentul Trezoreriei al SUA în aprilie 2011, a fost reţinut ulterior şi este unul dintre foştii oficiali cu rangul cel mai înalt care au fost trimişi în judecată.

Najib este un fost general de brigadă al armatei siriene care a condus Secţia de Securitate Politică din provincia Daraa, din sudul Siriei, sub regimul lui Assad, în 2011.

În timpul mandatului său, peste o duzină de adolescenţi care au scris prin graffiti sloganuri antiguvernamentale pe zidul unei şcoli din Daraa au fost arestaţi şi torturaţi. Cazul a devenit un catalizator pentru protestele de masă la adresa politicilor represive ale forţelor de securitate ale lui Assad.

Protestele au fost întâmpinate cu o represiune brutală din partea guvernului şi au degenerat într-un război civil de 14 ani, care s-a încheiat cu înlăturarea lui Assad în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor.

Maher Assad a fost comandant al Diviziei a 4-a Blindate a armatei siriene - pe care activiştii opoziţiei siriene au acuzat-o de ucideri, tortură, extorcare şi trafic de droguri, pe lângă faptul că administra propriile centre de detenţie.