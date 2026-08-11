Piața auto din România, în scădere. Înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 28% faţă de anul trecut

Înmatriculările de maşini noi au scăzut cu 28% în luna iulie, faţă de cea din 2025, conform unor date ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

"Scăderea cu 28% a înmatriculărilor de autoturisme noi față de iulie 2025 readuce în prim-plan vulnerabilitatea pieței, iar după primele șapte luni ale anului ne aflăm în continuare la un nivel cu 5,5% sub cel din perioada similară a anului trecut", a declarat Dan Vardie, președintele APIA, potrivit Mediafax.

El remarcă o schimbare în structura pieței. Chiar într-un context general de scădere, autoturismele pur electrice au crescut în iulie cu 57%, iar cele plug-in hybrid cu 71%, ceea ce arată că interesul consumatorilor pentru tehnologiile electrificate continuă să crească.

Dan Vardie adaugă că România are nevoie de politici publice care să stimuleze înnoirea parcului auto și tranziția către tehnologii cu emisii reduse într-un mod predictibil, "nu de intervenții care generează perioade de așteptare și distorsiuni în piață".

Articolul continuă după reclamă

Câte autoturisme au fost înregistrate în luna iulie 2026

Datele APIA arată că în luna iulie 2026 au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme, cu 28% mai puține față de luna similară din 2025.

În ceea ce privește segmentele în care sunt încadrate autoturismele, pe prima poziție se află SUV-urile, cu o cotă de piață de 54,6%, urmate de Clasa C, cu 25,5%, și Clasa B, cu 13,7%.

În funcție de tipul de combustibil, motorizările pe benzină au înregistrat în iulie o scădere de 34% față de aceeași lună din 2025, ajungând la o pondere de 35% din piață. Motorizările diesel au scăzut cu 50%, până la o pondere de 4,4%.

Autoturismele echipate cu motoare mild-hybrid au înregistrat, la rândul lor, o scădere de 35%, ajungând la o pondere de 20,7% din totalul pieței.

Din totalul motorizărilor mild-hybrid, 74% sunt pe benzină, 14% pe GPL și 12% pe motorină.

Autoturismele "electrificate", categorie care include modelele electrice, plug-in hybrid, full hybrid și mild-hybrid, au ajuns în luna iulie la o cotă de piață de 60%.

Astfel, acestea reprezintă cel mai important segment al pieței românești, depășind cota cumulată a autoturismelor pe benzină și motorină.

Autoturismele pur electrice au avut în iulie o cotă de piață de 7%, față de 3,2% în aceeași lună din 2025.

Autoturismele plug-in hybrid au ajuns la o cotă de piață de 14,6%, față de 6,1% în iulie 2025.

În primele șapte luni din 2026, cele mai vândute trei autoturisme 100% electrice au fost Tesla Model Y, cu 870 de unități și o creștere de 341% față de anul precedent, Tesla Model 3, cu 668 de unități, și BYD Dolphin Surf, cu 553 de unități.

În categoria plug-in hybrid, topul este condus de BYD Seal U DM-i, cu 719 unități, urmat de Toyota RAV4, cu 579 de unități, și Chery TIGGO9, cu 485 de unități.

În cazul autoturismelor full-hybrid, fără reîncărcare din surse externe, cele mai vândute modele sunt Toyota Corolla, cu 2.934 de unități și o creștere de 28% față de anul precedent, Toyota Yaris Cross, cu 1.613 unități, și Dacia Duster, cu 1.415 unități.

La categoria mild-hybrid, primul loc este ocupat de Dacia Duster, cu 1.825 de unități, în scădere cu 55% față de anul precedent. Urmează Skoda Octavia, cu 1.110 unități, și Dacia Bigster, cu 919 unități.

Vehiculele comerciale ușoare și minibus au înregistrat în iulie o scădere de 33% față de aceeași lună din 2025.

În primele șapte luni ale anului, vehiculele comerciale ușoare electrice au ajuns la un volum de 325 de unități, față de 393 de unități în aceeași perioadă a anului trecut.

În schimb, vehiculele comerciale grele și autobuzele au înregistrat în iulie o creștere de 6% față de iulie 2025. În cadrul acestei categorii, vehiculele comerciale grele de peste 16 tone și autotractoarele au avut o scădere de 0,4%.