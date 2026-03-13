Antena Meniu Search
Copilă de 5 ani din Constanţa moartă, după ce casa în care locuia a luat foc. Mama şi fratele ei, răniţi grav

Tragedie pentru o familie din Topalu, judeţul Constanţa. O copilă de cinci ani a murit, după ce casa în care locuia a luat foc. Mama şi fratele ei au ajuns în stare gravă la spital.

de Andreea Filip

la 13.03.2026 , 11:43
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea", în urma incendiului la o locuinţă din Topalu, două persoane au fost rănite, iar o a treia a murit, casa arzând pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi.

"Din incendiu au rezultat trei victime: un minor, de 7 ani, cu arsuri de gradul doi pe o suprafaţă a corpului de aproximativ 40%; un minor, de 5 ani, declarat decedat de echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean; o femeie, de 26 de ani, cu arsuri de gradul trei, pe circa 50% din suprafaţa corpului", a transmis ISU.

Mamă şi fratele, răniţi grav

Cele două victime rănite au fost transportate la spitalul din Hârşova. Băieţelul va fi transportat cu elicopterul la Bucureşti în cursul zilei de vineri.

La locul producerii incendiului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două echipaje medicale - SMURD şi SAJ, precum şi o autospecială pentru transport victime multiple. 

Prietenii cer ajutorul pentru familia greu încercată de tragedie. „Familia a rămas fără casă, fără bunuri și cu o durere imposibil de descris. În aceste momente cumplite au nevoie mai mult ca oricând de sprijinul nostru. (…) Dumnezeu să le dea putere să treacă prin această încercare grea”, scrie un apropiat.

